Groeimotor eurozone valt stil

Het oplopende aantal besmettingen en de strengere coronamaatregelen wegen op de Europese groei. Vooral de consument laat het afweten.

De nieuwe besmettingsgolf in Europa weegt op de economische activiteit in de eurozone. De samengestelde PMI (indicator van de aankoopdirecteurs) valt terug van 51,9 in augustus naar 50,1 in september, zo maakt IHS Markit in een flashraming bekend. Aangezien 50 de grens is tussen krimp en groei is de expansie dus zowat stilgevallen.

Er is een economie met twee snelheden te zien waarin fabrieken een hogere vraag rapporteren vooral van de exportmarkten, maar waarbij de grotere dienstensector lijdt onder een lagere vraag door toenemende viruszorgen. Chris Williamson Econoom bij Markit

Opvallend is vooral de dienstensector, want die zit zelfs in krimpmodus. De PMI voor de dienstensector zakt van 50,5 in augustus naar 47,6 in september. Economen hadden een stabiel cijfer verwacht. Dat laat zien dat de Europese consument nog altijd huiverig is om naar de winkels te gaan uit angst voor besmetting met het coronavirus. Daarnaast maken de strengere coronamaatregelen het ook niet makkelijker om te consumeren.

Nieuwe dreiging

En nu is er nog een nieuwe dreiging die een rem kan zetten op de consumptie: nieuwe coronamaatregelen. In de winter neemt het aantal mensen toe die de griep of een verkoudheid oplopen. Zij denken dat ze mogelijk met het coronavirus besmet raakten. Volgens economen kan daardoor de testcapaciteit overbelast raken. Testen en opsporen is een belangrijk middel in de strijd tegen corona en als die optie niet afdoende gebruikt kan worden, nemen overheden strengere coronamaatregelen.

De industrie presteert veel beter dan de dienstensector. De PMI stijgt daar van 51,7 naar 53,7. De verwachting stond maar op 51,9.