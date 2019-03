Groeivrees duwt Duitse rente voor het eerst in drie jaar onder nul

Tegenvallende cijfers over de industriële activiteit in Duitsland en Frankrijk tonen aan dat de prille economische lente in de eurozone al voorbij is.

De Duitse tienjaarsrente is vrijdag onder nul gezakt. Dit gebeurt na erbarmelijke cijfers van de industriële activiteit in de eurozone. In het bijzonder de cijfers van Duitsland en Frankrijk vallen flink tegen.

Schermvullende weergave Duitse rente negatief

Duitsland is het grootste zorgenkind. Daar zakte de PMI-indicator van de industrie naar 44,7 punten, terwijl economen een cijfer van 48 hadden verwacht. Een score onder 50 punten wijst op een daling van de industriële activiteit. In Frankrijk kwam de graadmeter uit op 48,7 punten, waar economen rekenden op 50,7.

In de eurozone als geheel steeg de activiteit van de industrie wel. De graadmeter kwam voor de muntunie uit op 51,3 punten. Ook dit was onder de lat, omdat de analistenconsensus een cijfer van 52 voorspelde.

Verassing

De cijfers komen als een verassing. Sinds vorige week buitelden de zakenbanken over elkaar heen met rapporten die voorspelden dat de eurozone aan de beterhand is. De banken wezen op het herstel dat eerder was te zien in de gehele eurozone. Inmiddels is dat prille herstel volledig in de kiem gesmoord.

Euro onderuit

De euro nam tegenover de dollar een snoekduik na het nieuws. De munt gaat van 1,139 naar 1,1299 dollar. Hiermee staat de eenheidsmunt op haar laagste peil in 3 weken.