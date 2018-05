Groeivrees haalt beurzen onderuit

Een sterke groeivertraging in Europa en bezorgdheid over de handelsrelaties tussen de VS en China hebben woensdag de beurzen, de euro en langetermijnrente flink doen dalen.

Beleggers werden woensdag opgeschrikt door verscheidene tegenvallende nieuwsberichten. In de eerste plaats daalde de economische groei in de eurozone in mei onverwacht naar het laagste peil in anderhalf jaar. De PMI-indicator zakte met één punt naar 54,1 punten. Economen hadden een status quo op 55,1 punten voorspeld. Bovendien werden ondernemers somberder over de economische vooruitzichten.

‘Dit is opnieuw een ontgoochelend resultaat’, zegt Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit, het bureau dat de PMI-indicator berekent. Maar hij waarschuwde ook voor overdreven pessimisme. ‘De indicator van mei werd vertekend door het abnormaal groot aantal vakantiedagen. De indicator is consistent met een groei van 0,4 procent in het tweede kwartaal.’

Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, lijkt wat somberder. ‘De uitdagingen blijven.’ Hij verwijst naar de hoge olieprijs, het handelsconflict tussen de VS en China en bezorgdheid over het begrotingsbeleid van de nieuwe Italiaanse regering. ING ziet de economische groei vertragen naar 2,2 procent in 2018 en hoogstens 1,8 procent in 2019.

Italië

De zenuwachtigheid over de Italiaanse overheidsfinanciën flakkerde op nadat ze dinsdag licht was verminderd. De Italiaanse tienjaarsrente steeg van 2,33 naar 2,40 procent, het hoogste peil sinds november 2014. Het verschil tussen de Italiaanse en Duitse tienjaarsrente, de risicopremie die beleggers eisen om in Italiaans overheidspapier te beleggen, klom naar 189 basispunten.

Niet alleen de ontwikkelingen in Europa maar ook geopolitieke ontwikkelingen baarden beleggers zorgen. Het optimisme dat de VS en China een oplossing zullen vinden voor hun handelsconflict verminderde. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat een bijsturing van de onderhandelingen tussen beide landen nodig is. De voorbije dagen zag het er naar uit dat de spanningen tussen beide landen verminderden.

En ten slotte is er nog Turkije, waar het vertrouwen in het economisch beleid van president Tayyip Erdogan snel verdampt. De Turkse lira zakte opnieuw naar een historisch dieptepunt. Maar de munt herstelde woensdagavond toen de centrale bank aankondigde dat ze een van haar rentetarieven fors optrekt van 13,5 naar 16,5 procent.

Aandelen

De angst voor een duidelijke groeivertraging zette beleggers ertoe aan aandelen te verkopen. De EuroStoxx50 zakte met 1,3 procent. De beurs van Frankfurt was meteen achteruitgang van 1,5 procent de belangrijkste verliezer. Brussel kon het verlies beperken tot 0,8 procent.

De afkoeling van de Europese economie vergroot de kans dat de Europese Centrale Bank haar stimulus verlengt. Het vooruitzicht van een aanhoud soepel geldbeleid en de bezorgdheid over Italië deden de euro even zakken naar 1,1685 dollar, het laagste peil sinds november vorig jaar.

Veilige havens, zoals staatsobligaties en de yen, profiteerden van de lagere risicoappetijt op de markten. De obligatiekoersen stegen, waardoor de langetermijnrente daalde. De Duitse tienjaarsrente zakte van 0,56 naar 0,51 procent en de Belgische rente brokkelde af van 0,88 naar 0,87 procent.