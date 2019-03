Groeizorgen doen belegger vluchten in negatieve rente

De hoeveelheid schuldpapier met negatief rendement is weer boven 10.000 miljard dollar geklommen. Met dank aan bange beleggers en centrale banken die de angst voeden.

Weet de Amerikaanse centrale bank (Fed) iets wat beleggers niet weten? Is de economie er slechter aan toe dan gedacht?

Sinds zulke gedachten door de hoofden van beleggers spoken, heeft hun honger naar veilig geacht overheidspapier de berg obligaties met negatieve rendementen weer doen groeien tot 10.000 miljard dollar. Wie vandaag zo’n obligatie koopt en aanhoudt tot de vervaldag, verliest gegarandeerd geld.

Bloedrood

Het is van september 2017 geleden dat nog eens 10.000 miljard dollar aan schuldpapier een negatief rendement had. Vorig jaar was die vijver geslonken tot 5.700 miljard dollar, maar de bloedrode beursmaanden in najaar 2018 en de vrees voor een groeivertraging hebben beleggers intussen weer in de armen van schuldpapier geduwd.

Schermvullende weergave ©Mediafin

De Fed gaf de beslissende duw door in sneltempo zijn geplande renteverhogingen op te bergen en zich somber uit te laten over de wereldeconomie. Die plotse ommekeer deed vrijdag de rente op tienjarig Amerikaans overheidspapier onder de rente op drie maanden duiken, een ‘omgekeerde rentecurve’ die als een betrouwbare voorspeller van een recessie geldt. Meer was niet nodig om de beleggersangst nog te versterken.

Europa

Eerder was het sentiment in Europa al onder nul gezakt als gevolg van tegenvallende economische cijfers, waarna de Europese Centrale Bank (ECB) eveneens haar beleid versoepelde. Dat hielp het rendement op de tienjarige Duitse Bund weer onder nul te duwen.