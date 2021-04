'Groene' bitcoinlocaties raken volzet

Door de boomende vraag naar cryptomunten is er nauwelijks nog capaciteit in IJsland en Scandinavië, de 'ecologisch verantwoorde' bestemming voor bitcoinontginners.

Het was één van de frappanste kleine berichtjes van de afgelopen week: de Duitse groenen ontvingen hun grootste donatie ooit dankzij een sympathisant die wroeging kreeg over de milieu-aspecten van zijn lucratieve bitcoinbelegging.

Tegelijk met de stratosferische klim van bitcoin (zie grafiek), aangevuurd door de succesvolle beursgang van de cryptobeurs Coinbase deze week, stijgt ook de vraag naar rekenkracht exponentieel.

Dat zit zo: terwijl een klassieke effectentransactie geregistreerd wordt bij grote spelers als Euroclear, beschikt bitcoin niet over een centrale eigendomsregistratie. De basis vormt blockchain, een databank die 'ontgonnen' wordt door complexe wiskundige puzzels op te lossen. Wie succesvol een puzzel ontgint, ontvangt op dit ogenblik een beloning van 6,25 bitcoins, bij de huidige koers 375.000 dollar waard.

Het probleem is dat die puzzels enorm veel rekenkracht - en dus energievretende serverparken - vergen. Het vakblad Nature raamde begin deze maand dat bij de huidige trends de rekenkracht die de bitcoinmijners in China, veruit de populairste locatie in de wereld, nodig zullen hebben tegen 2024 even groot zal zijn als de totale energieconsumptie van Italië.

Geen aantrekkelijk vooruitzicht voor de uitstoot in de wereld, aangezien elektriciteit in China nog in belangrijke mate op steenkool draait. Daarom opteerden meer 'eco-friendly' miners voor IJsland en Scandinavië, waar het gros van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energie gewonnen wordt.

Het probleem is echter dat die groene bitcoinlocaties stilaan volzet raken. 'Er is nauwelijks nog reserve-aanbod in 2021 en 2022', zegt Hordur Arnarson, CEO van het IJslandse nutsbedrijf Landsvirkjun, aan persbureau Bloomberg.

Bitcoin is immers niet de enige grote energieslokop in IJsland. Het Noord-Atlantische eiland met evenveel inwoners als Gent telt drie grote aluminimumsmelters, van Rio Tinto, Century en Alcoa, die het gros van de elektriciteit van Landsvirkjun afnemen. En alle drie draaien in lijn met het forse herstel van de wereldeconomie weer op volle toeren, na een - als gevolg van de pandemie - relatief kalm 2020.

Ook in Scandinavië is het meer en meer dringen voor een stukje groene energie. Noorwegen is in snel tempo bezig een groot deel van zijn mobiliteit en huisvesting over te schakelen op elektriciteit, wat de vraag sterk zal doen toenemen.