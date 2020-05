'Groene scheuten kunnen Europese beurzen 15 procent hoger sturen'

De beurzen zetten hun remonte verder. Door het klimmende ondernemersvertrouwen, gelinkt aan de afbouw van de lockdownmaatregelen, durven beleggers al veel verder te kijken dan de komende maanden.

'De eerste groene scheuten duiken op in de Europese economie', stelt Bank of America. De zakenbank kijkt daarvoor in de eerste plaats naar de evolutie van het ondernemersvertrouwen. Dat begint weer te herstellen. Maandag bleken de Duitse inkoopdirecteurs optimistischer dan verwacht. Al blijft mei na april 2020 de slechtste maand sinds de Duitse eenmaking.

Maar toch een verbetering dus. 'Als je kijkt naar het sentiment over de nieuwe bestellingen in de barometer van de aankoopdirecteurs uit de eurozone (PMI-index), steeg die deelindicator van 13,6 naar 28,4 punten. Dat is de grootste stijging ooit gemeten. Deze index van nieuwe orders is de belangrijkste macro-economische kracht voor Europese aandelen', legt Bank of America uit. 'Bovendien gaat het om de eerste significante stijging na twee jaar achteruitgang die ons bracht van een record van 59 punten in december 2017 naar een dieptepunt van 13,6 vorige maand.'

Google Mobility Index

De Google Mobility Index, die weergeeft waar iedereen zich bevindt of naartoe gaat, wijst de laatste weken op een verder herstel van de activiteit. Bank of America

Een cijfer onder 50 punten wijst nog steeds op een achteruitgang van de economie, maar de strategen zien intussen meer lichtpunten. 'De Google Mobility Index, die weergeeft waar iedereen zich bevindt of naartoe gaat, wijst de laatste weken op een verder herstel van de activiteit. Dat zit nog niet in de PMI-enquête van mei. Met de afbouw van de lockdowns en amper indicaties dat dit tot een tweede besmettingsgolf leidt, zien we de PMI herstellen tot 53 in augustus en 58 in september. Dat levert een opwaarts potentieel van 15 procent op voor de Stoxx600-index tegen augustus.'

'De markt beseft steeds meer dat de moeilijke omstandigheden niet blijvend zijn', zegt strateeg Sean Markowicz van Schroders. 'De beurskoersen geven zowel de negatieve vooruitzichten op de korte termijn weer, maar ook het herstel op lange termijn, ook al is de vorm van dat herstel voor discussie vatbaar. Daarnaast zorgt de ongeziene stimulering door de overheden en de centrale banken voor een ontkoppeling tussen de markt en de economie. Er is voldoende liquiditeit en de ontleningskosten dalen. De lage rente verhoogt bovendien de huidige waarde van de toekomstige winsten die de aandeelhouders toekomen.'

TINA is terug

In een omgeving waar de rente langdurig zeer laag blijft en kwaliteitsobligaties niets opbrengen, zijn beleggers met andere woorden bereid om meer te betalen voor de dividenden van aandelen die ze misschien niet dit of volgend jaar, maar daarna zullen krijgen. Daar nemen ze het risico op forse schommelingen op korte termijn bij. Het letterwoord TINA – There Is No alternative (voor aandelen) – is helemaal terug.

Voor de banken achten we de tijd rijp voor een inhaalbeweging van zo’n 15 procent. Bank of America