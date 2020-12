Grondverzakking stuurt ijzererts naar piek

Reddingswerkers in een Braziliaanse mijn van Vale waar vorig jaar een dam brak die 270 doden eiste.

Een grondverzakking in een Braziliaanse mijn van de mijngroep Vale in combinatie met een forse stijging van de vraag uit China stuurt de prijs voor ijzererts fors hoger. IJzer kost bijna het dubbele van begin dit jaar.

IJzererts, de basis voor staal, is een van de meeste verhandelde grondstoffen ter wereld en dit jaar ondanks de coronacrisis een van de best presterende. Met 176,90 dollar per ton noteert de prijs op het hoogste peil sinds september 2011 en nog 10 procent onder zijn record van februari dat jaar.

Maandag spurtte de koers 8 procent hoger. Dinsdag blijft de prijs rond dat hoge niveau hangen. Alleen in China koelt de prijs af omdat de grondstoffenbeurs handelsrestricties heeft opgelegd om de rush op het metaal te doen afkoelen.

De reden voor de felle klim is een grondverzakking in de Corrego de Feijao-mijn van de mijngroep Vale. Daardoor vrezen traders een nijpend aanbodtekort vanuit Brazilië, na Australië de grootste producent van ijzererts ter wereld. De aardverschuiving maakte een dodelijk slachtoffer en doet vragen rijzen bij de veiligheid van de mijn. De lokale autoriteiten van de stad Brumadinho trokken de uitbatingslicentie voor minstens zeven dagen in, waardoor de productie tot nul is teruggevallen.

Dambreuk

De getroffen mijn is dezelfde waar in 2019 een dam brak, waarbij 270 doden vielen. De productie van Vale en van heel Brazilië is nog steeds niet van die ramp hersteld. Vale delft een vijfde van het ijzererts dat wereldwijd wordt geproduceerd, en schroefde begin deze maand zijn productieprognoses fors terug.

Volgens de recentste indicatoren draait de Chinese industrie op het hoogste toerental in 3,5 jaar.

Terwijl het aanbod krap is, stijgt de vraag van ’s werelds grootste ijzergebruiker, China. De Chinese economie is helemaal hersteld van de coronapandemie. Volgens de recentste indicatoren draait de industrie er op het hoogste toerental in 3,5 jaar. China neemt de helft van alle ijzererts af.

Bovendien bevordert Peking kunstmatig de staalproductie, schreef Australië maandag in een rapport. De Chinese overheid levert goedkope cokes om de ovens te stoken. Omdat de producenten goedkoop aan steenkool geraken, kunnen ze dieper in de buidel tasten voor ijzererts. De Chinese staalovens produceerden in oktober 92,2 miljoen ton, een stijging met 13 procent tegenover de maand voordien.

Productieverhoging

Sommige analisten voorspellen dat de prijs begin volgend jaar nog meer stijgt. Jefferies gaat uit van gemiddeld 180 à 200 dollar per ton in het eerste kwartaal. Daarna zou de prijs moeten zakken, omdat de mijnbouwers hun productie zullen proberen te verhogen. Het groeitempo van China zou moeten temperen. Vanaf 2022 zien de meeste analisten het aanbod weer de vraag overtreffen.

De torenhoge prijzen voor ijzererts, maar ook voor onder meer koper, leggen de mijnbouwbedrijven geen windeieren. Vale steeg dit jaar 29 procent, Rio Tinto 24 procent. ArcelorMittal , dat staal produceert maar ook eigen ijzerertsmijnen heeft, prijkt 22 procent hoger dan eind vorig jaar.