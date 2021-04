'Groot risico dat inflatie-opstoot markten op verkeerde been zet'

Beleggers dreigen overdreven fors te reageren op de hogere inflatiecijfers in de volgende maanden. Dat is een buitenkans voor wie het hoofd koel houdt, want de inflatieboost is tijdelijk, meent Pimco-hoofdeconoom Joachim Fels.

Aan de nieuwe realiteit van videoconferenties kan een fenomeen toegevoegd worden: zich bij voorbaat excuseren omdat je net een coronavaccin hebt gekregen en de neveneffecten voelbaar zijn. Dat deed Joachim Fels, de hoofdeconoom van obligatiefondsreus Pimco, bij de start van de presentatie van zijn marktvooruitzichten.

De coronapandemie dreigt ook de financiële markten met een ijl hoofd op te zadelen. De komende maanden zullen stijgende inflatiecijfers binnenrollen, met uitschieters van 3,5 tot 4 procent voor de VS in mei, aldus Fels. In maart kwam het Amerikaanse cijfer al uit op 2,6 procent, wat meer is dan de centrale bank (Fed) gemiddeld tolereert. Inflatiezorgen deden de voorbije maanden de lange rente gevoelig stijgen, met tienjarig Amerikaans staatspapier als populaire barometer.

‘De inflatie-opstoot zal beleggers waarschijnlijk de stuipen op het lijf jagen, met toenemende volatiliteit (koersschommelingen, red.) in de obligatie- en aandelenmarkten als gevolg’, zegt Fels. Maar volgens hem is dat voor niets nodig. ‘Het gaat om een tijdelijke, kortstondige opstoot in plaats van een zichzelf versterkende inflatiespiraal’, sust Fels. ‘Wij verwachten dat de Amerikaanse inflatie later dit jaar weer onder de Fed-doelstelling van 2 procent duikt. In de eurozone zal de inflatie de hele tijd onder dat niveau blijven.’

Olieprijs

Als reden voor het tijdelijke karakter van de inflatieboost verwijst Fels naar de bijzondere omstandigheden vorig jaar, toen lockdowns de economie lamlegden en de olieprijs deden kelderen. Dat creëert een uitzonderlijk lage vergelijkingsbasis als de prijzen dit jaar afgezet worden tegenover de overeenkomstige maanden vorig jaar. Bovendien kunnen verstoringen in productieketens tijdelijk de prijzen stuwen, terwijl ook ‘eenmalige’ prijsverhogingen mogelijk zijn bij luchtvaartmaatschappijen of hotels, aldus Fels.

‘Dat is iets heel anders dan een spiraal waarbij inflatiecijfers de inflatieverwachtingen aanjagen en de looneisen doen stijgen. Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. De inflatieverwachtingen zijn nog altijd sterk verankerd en er is veel nodig om ze los te wrikken. Bovendien zijn we nog ver verwijderd van de volledige tewerkstelling. Je hebt een gloeiendhete arbeidsmarkt nodig om de lonen aan te vuren. En zelfs als de lonen zouden stijgen, hebben de bedrijven genoeg mogelijkheden om via digitalisering en automatisering de productiviteit op te krikken.’

Verwacht opportuniteiten in techaandelen als die door inflatievrees zouden dalen. Joachim Fels Hoofdeconoom Pimco

Kortom: als de inflatiecijfers beleggers doen panikeren, ontstaan koopkansen. Fels verwijst naar groeiaandelen zoals techbedrijven, die gevoelig zijn voor een rentestijging. ‘Ik geloof niet dat we een significante, permanente stijging van de lange rente krijgen. Verwacht dus opportuniteiten in techaandelen als die door inflatievrees zouden dalen.’

Te agressief

Fels verwacht verder dat de centrale banken langer dan verwacht hun beleidsrente extreem laag zullen houden. 'De markt houdt rekening met een eerste rentestijging van de Fed eind 2022, maar dat is te agressief. Het zal ten vroegste eind 2023 gebeuren. Er moeten immers meerdere voorwaarden vervuld zijn, waaronder een inflatie die geruime tijd - minstens een jaar - boven 2 procent ligt en maximale tewerkstelling, waarbij de Fed ook kijkt naar de tewerkstelling van minderheden.’