'Grootste belastingbetaler van Noorwegen' is failliet

De spooktrader Einar Aas is failliet. De Noorse handelaar, die het daglicht schuwt, verspeelde zijn fortuin met een verkeerde gok. In 2016 was hij nog de grootste belastingbetaler van Noorwegen.

Einar Aas is geen onbekende. Hij was twee decennia lang een van Europa's meest succesvolle traders op de Scandinavische energiemarkt. Maar vraag iemand hoe de man eruit ziet en hij blijft het antwoord schuldig.

De 47-jarige trader laat zich zelden zien. Hij gaat niet naar investeerdersbijeenkomsten of conferenties maar verschanst zich in zijn huis in Grimstad, een kleine havenstad op drie uur rijden van Oslo. Aas is enorm verlegen. In 2004 kocht hij een huis op het water. Later gaf hij miljoenen uit om de huizen rondom zijn woning te kopen om zo zijn privacy te verzekeren.

In het kleine Grimstad vergaarde Aas zijn fortuin. Dat deed hij door voor eigen rekening grote bedragen in te zetten op de Scandinavische energiemarkt. In de jaren voor de financiële crisis steeg de energiemarkt fors door de goede prestaties van olie en steenkool. Net zoals alle traders leed Aas tijdens de crisis grote verliezen. Toch gaf hij sinds 2002 in totaal een belastbaar inkomen aan van 3,5 miljard Noorse kronen (360 miljoen euro). In Noorwegen zijn alle belastingaangiftes publiek.

Emissierechten en regen

Zijn beste jaar was 2016. Toen verdiende hij 833 miljoen kronen (87 miljoen euro). Daarop betaalde hij 227 miljoen kronen belastingen (23,7 miljoen euro) wat van hem de grootste individuele belastingbetaler van Noorwegen maakte.

Vorige week kwam een einde aan zijn rijk. Aas gokte erop dat het prijsverschil tussen Duitse en Scandinavische stroom zou afnemen. Een gok die verkeerd afliep. Maandag werd de Duitse stroom duurder door de hausse in emissierechten, terwijl de Scandinavische stroom goedkoper werd door nattere weersvooruitzichten.

Aas stond onder druk. Naar eigen zeggen had hij een te grote positie genomen in vergelijking met de liquiditeit op de energiemarkt. Er zat niet genoeg cash meer in zijn fonds om Nasdaq, het handelsplatform waarop de Scandinavische markt noteert, te betalen. Vorige week dinsdag werd Aas failliet verklaard. De dag erop werd zijn fonds geliquideerd.

De forse prijsbewegingen die Aas maandag miljoenen aan verlies opleverden, kwamen totaal onverwacht. De marktbewegingen waren maandag 17 keer groter dan gemiddeld, liet Nasdaq weten. Een 'zwarte zwaan' in het jargon.