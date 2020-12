Grote beleggers duwen bitcoin richting 20.000 dollar

De prijs van de digitale munt bitcoin zet deze week opnieuw de aanval in op de psychologische grens van 20.000 dollar. In tegenstelling tot in 2017 zijn het deze keer de institutionele beleggers die aan de kar trekken.

De klim van de bitcoin is opvallend, want veel analisten gingen er tot voor kort van uit dat de bitcoin zijn piek van net onder 20.000 dollar die hij eind 2017 haalde niet meer zou evenaren. Inmiddels heeft de digitale munt het oude record al gebroken en tikte deze week 19.890 dollar aan. Het lijkt een kwestie van dagen (of uren?) eer de kaap van 20.000 dollar aan diggelen ligt.

Joe Weisenthal, een journalist van het persbureau Bloomberg, vestigde onlangs de aandacht op de discrepantie tussen de prijs van de bitcoin en het aantal keer dat de bitcoin in een nieuwsverhaal voorkomt.

Bij de hype van eind 2017 liep het aantal keer dat de bitcoin in verhalen werd genoemd gelijk met de prijs van de cryptomunt in dollars. Maar bij de huidige rally is daar niets van te zien. Het aantal keer dat de bitcoin genoemd wordt, is opvallend laag. De forse prijsstijging van de bitcoin lijkt ditmaal niet te verklaren door een hype bij het brede publiek rond de munt. Ook bij data over het aantal keer dat de term 'bitcoin' op Google wordt gezocht is een vergelijkbaar patroon te zien.

Meer groei

Dat de sterke klim uit 2017 nu minder door een publieke hype lijkt te komen, onderstreept ook Thomas Spaas, advocaat internationale belastingen en gespecialiseerd in de bitcoin. 'In 2017 had ik veel meer dat hypegevoel, want toen moest ik kennissen en vrienden tegenhouden om erin te investeren. Ik moest ze bij wijze van spreken achter van hun computerscherm weghouden. Dat gevoel heb ik nu veel minder, het lijkt wel een stille hype. Ik heb het idee dat mensen nu nog maar net weer beginnen te kijken naar de munt. Pas vorige week vroegen mensen me: moet ik meedoen? Dat kan betekenen dat er meer groei inzit.'

Vroeger was de bitcoin een antibankenverhaal, maar nu beginnen banken de cryptomunt juist aan te raden aan hun klanten. Thomas Spaas Advocaat internationale belastingen

Spaas legt uit dat de markt voor bitcoins nu groter is dan in 2017. 'De marktkapitalisatie is toegenomen omdat er veel stuks zijn bijgekomen. Daardoor is het kapitaal dat in de markt steekt nu veel groter dan toen. Maar vergeleken met andere assetcategorieën blijft het een kleine markt, waardoor een kleine toestroom van geld al snel tot een stevige stijging kan leiden.'

Institutionele beleggers

Spaas zegt daarnaast dat de markt ook veranderd is door institutionele beleggers. 'Vroeger was de cryptomunt een antibankenverhaal, maar nu beginnen banken het juist aan te raden aan hun klanten.'

'De neergang na het hoogtepunt in 2017 was het gevolg van een speculatieve hype. Nu stappen institutionele beleggers in de bitcoin, waardoor de prijs tot 60.000 dollar kan stijgen tegen eind 2021', zei Mike Novogratz, de CEO van Digital Galaxy, aan de zakenzender CNBC. Digital Galaxy noemt zichzelf de schakel tussen institutionele beleggers en cryptomunten.

'De strategen van grote banken als Citibank en Bank of America zijn er zeker mee bezig', vervolgt Novogratz. 'Je ziet ook dat zeer rijke families de digimunt beginnen te kopen. Almaar meer beleggers zien de cryptomunt als een goede manier om hun vermogen te beschermen. Het maximale aantal bitcoins dat ooit in omloop zal zijn bedraagt 20 miljoen, waardoor er schaarste is.' Afgelopen zomer lanceerde de vermogensbeheerder Fidelity een bitcoinfonds.

Sociale media

Spaas voegt er nog aan toe dat de cryptomunt ook als betaalmiddel is verbeterd. 'Vroeger moest je veel transactiekosten betalen als je bitcoins wilde overschrijven. Dan kon het zijn dat je 5 euro transactiekosten moest betalen als je voor 5 euro aan bitcoins wilde opsturen. Dat is veranderd, omdat diensten als Lightning de overdracht van de digimunt veel goedkoper hebben gemaakt, terwijl de veiligheid gegarandeerd blijft.'

De toezichthouder FSMA benadrukt dat hij geen toezicht houdt op brokers die bitcoins aanbieden.

Ook het aankopen van het digitale betaalmiddel is een stuk eenvoudiger geworden, zegt hij. 'Je kunt bij partijen als Kraken.com - de grootste beurs voor bitcoins van Europa - of Bitstamp.net veilig bitcoins kopen, maar er zijn nog meer aanbieders die veilig zijn. Zo heb je ook PTCdirect.eu waar je ze gewoon via Bancontact kunt kopen. Dat laatste is de makkelijkste manier om aan de munt te geraken als beginner.'

Spaas waarschuwt wel. 'Koop bitcoins nooit via de eerste de beste advertentie op sociale media, want daar zitten weleens oplichters bij.' De Belgische toezichthouder FSMA benadrukt dat hij geen toezicht houdt op brokers die bitcoins aanbieden.

Irrationeel

De digitale munt kent veel fans die denken dat de digitale munt op een dag een normaal betaalmiddel zal worden. Die fans worden veelal afgeschilderd als irrationele beleggers, omdat veel analisten niet zien wat de fundamentele waarde van de munt is.