Grote landen hinten op actie om wereldeconomie te ondersteunen

De ministers van Financiën en de centraal bankiers van de G7 pleegden dinsdag via een teleconferentie overleg over de impact van het coronavirus op de wereldeconomie. 'We volgen van nabij de verspreiding van het virus en de impact op de markten en de economische toestand', staat in een mededeling die ze na hun overleg publiceerden. De G7 omvat de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Canada.