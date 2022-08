HAL verhoogt bod op Boskalis

Vlak voor het initiële bod van 32 euro per aandeel op 2 september zou aflopen, verhoogt de holding HAL haar bod op maritiem dienstverlener Boskalis met één euro tot 33 euro per aandeel. Het verbeterde bod wordt ook verlengd, tot 6 september. Dat leert een mededeling .

Het (iets) hoger bod is opmerkelijk. Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering vorige week gaf Boskalis-CEO Peter Berkowski nog aan vruchteloos bij HAL aangeklopt te hebben voor een hoger bod. 'Het is niet de succesvolste onderhandeling in de geschiedenis van mijn carrière, kan ik u melden. HAL wil niet bewegen, vanaf het begin al niet. We hebben er alles aan gedaan om hen op andere gedachten te brengen en dat proberen we nog steeds.'