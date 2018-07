‘Haal kleinere aandelen uit de effectentaks'

Vincent Van Dessel, de CEO van Euronext Brussel, pleit ervoor om kleine en middelgrote beursgenoteerde aandelen vrij te stellen van effectentaks. Dat zou nieuwe beleggers naar de beurs kunnen lokken en de Belgische economie ten goede komen.

De topman van de Brusselse beurs deed die oproep bij de voorstelling van de halfjaarcijfers. 'In haar zoektocht naar bijkomende financiële middelen heeft de federale overheid de voorbije jaren de ene na de andere belasting uit haar mouw geschud die de belegger treft. Dat jaagt niet alleen beleggers weg, maar maakt de beurs ook minder aantrekkelijk voor mensen die een betere opbrengst zoeken voor hun spaargeld. Om meer kleine beleggers naar de beurs te lokken zou de overheid ‘een sterkere boodschap’ moeten uitsturen', meent Van Dessel.

Een mogelijkheid ziet hij in een vrijstelling van de taks op effectenrekeningen voor kleine en middelgrote aandelen, bedrijven met een beurskapitalisatie van minder dan 1 miljard euro. Hij becijferde dat zo’n vrijstelling slechts circa 8 miljoen euro zou kosten, een peulschil. Ze zou evenwel een uitgesproken positief effect hebben. In de eerste plaats psychologisch, omdat beleggen in small- en midcaps plots veel interessanter zou worden.

Daarnaast zou de maatregel ook een stuwend effect kunnen hebben op de economie, omdat er nieuw kapitaal naar de beurs zou stromen waarmee bedrijven hun groei kunnen financieren. Hij gaf het voorbeeld van FNG , de modegroep boven merken als Claudia Sträter, Fred & Ginger en Brantano, die onlangs zijn hoofdnotering verhuisde van de Amsterdamse naar de Brusselse beurs en daarbij vers geld ophaalde. ‘Toen FNG in 2008 naar de beurs trok, werkten er 15 mensen, tien jaar later meer dan 3.000.’

Brexit

Van Dessel vindt dat de overheid ook op een ander vlak een tandje moet bijsteken: het aantrekken van financiële spelers die door de brexit de Londense City of het Verenigd Koninkrijk (deels) verlaten. ‘We zien meer en meer dat Brussel niet op de kaart staat als het over de brexit gaat. Onze minister van Financiën doet wel inspanningen, maar er komt veel meer initiatief uit Parijs en Amsterdam. Wat ontbreekt is een sterk signaal van de regering, een signaal dat België voorstelt als een land dat financiële instellingen verwelkomt.’

Listings en delistings

Van een ander probleem – het geringe aantal beursintroducties – ligt de baas van Euronext Brussel niet direct wakker. In het eerste halfjaar waren er slechts drie nieuwkomers op de beurs en verdwenen twee aandelen. Dat laatste gebeurde telkens na een overname: de specialist in elektronische betalingen Dalenys werd ingelijfd door de Franse bank Natixis, het Gentse biotechbedrijf Ablynx door het eveneens Franse farmaconcern Sanofi. De drie nieuwkomers waren Acacia Pharma, een Brits biotechbedrijf dat een middel voor postoperatieve misselijkheid ontwikkelt, het Nederlandse vastgoedbedrijf Eurocommercial en modegroep FNG. Van een beursgang van de staatsbank Belfius, waar velen op hoopten, is om politieke redenen nog niets in huis gekomen.

Schermvullende weergave Acacia Pharma kreeg zijn eerste beursnotering op 5 maart. ©EURONEXT

Er zullen dit jaar echter nog meer bedrijven de beurs verlaten. Onlangs werd de notering geschrapt van de veelzijdige, op het Iberisch schiereiland gerichte holding, Sapec. Die is nu helemaal in handen van de familie Velge. Later zullen wellicht nog het IT-dienstenbedrijf RealDolmen, biotechbedrijf Tigenix en farmagroothandel PCB van de koerstabellen verdwijnen.

Nieuwe beursintroducties zullen dat mogelijk opvangen, maar veel concreets kan Van Dessel daarover niet zeggen. Er zitten volgens hem wel degelijk nieuwkomers in de pijplijn, maar het is moeilijk in te schatten hoe groot de kans is dat ze effectief naar de beurs komen. Ook over de timing van de potentiële operaties kan hij geen duidelijkheid verschaffen. De beurskandidaten zijn zowel kleine als grote bedrijven en komen uit verschillende sectoren, gaf hij nog mee. ‘Het gaat niet alleen om biotech en vastgoed.’

Hij wijst er overigens op dat tegenover het kleine aantal beursintroducties opvallend veel kapitaaloperaties door beursgenoteerde bedrijven stonden. Liefst 49 keer klopten ze in de eerste zes maanden bij investeerders aan tegenover amper 42 keer in heel 2017. Voor de grootste operaties tekenden Umicore en Euronav.

Glansrol voor Umicore

Ondanks de daling van de Bel20 met 6,9 procent in het eerste halfjaar, presteerde de beurshandel heel behoorlijk. De gemiddelde dagomzet bedroeg 528 miljoen euro. Dat is niet alleen het hoogste cijfer in tien jaar, maar ook de op twee na beste prestatie ooit. Waarbij wel dient opgemerkt dat het niet zeker is of we dit niveau ook over heel 2018 zullen halen. Het eerste halfjaar is doorgaans immers sterker dan het tweede.

De twee aandelen die hun handel het sterkst zagen groeien, waren Umicore en Bpost. De rush van beleggers op alles wat met elektrische auto's te maken heeft, deed de dagelijkse handel in materiaaltechnologiegroep Umicore met 82 procent opveren. Bpost kende door de opeenstapeling van ongunstig nieuws dan weer een dramatisch slecht halfjaar, met een 81 procent drukkere handel tot gevolg. Andere aandelen die merkelijk vaker werden verhandeld, waren GBL (+37%) en AB InBev (+23%).