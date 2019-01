‘Halveer de dividendbelasting voor kleine en middelgrote aandelen'

‘De overheid moet maatregelen nemen om de beurs weer aantrekkelijker te maken, zowel voor de particulieren als voor de bedrijven. Dat zal onze economie alleen maar ten goede komen.’ Euronext Brussel legt weldra een ‘wenslijstje’ voor aan de politiek.

De Brusselse beurs legt de laatste hand aan een nota voor de volgende regering om de beurs weer aantrekkelijker te maken. ‘Vorig jaar zijn veel aandelen gevoelig gecorrigeerd. Maar dat is niet erg en eigen aan de markt. Ik durf gerust stellen dat de beurs op lange termijn een veel rendabelere manier is om te sparen dan een spaarboekje. Door meer mensen aan te zetten te beleggen, creeër je op termijn meer welvaart’, stelt directievoorzitter Vincent Van Dessel. ‘Daarom is het onlogisch dat de overheid via een belastingvrijstelling de spaarboekjes subsidieert, terwijl onder de vorige - notabene centrumrechtse regering - de beleggerstaksen alweer fors zijn gestegen.’

In enkele jaren steeg de roerende voorheffing van 15 (bij VV-aandelen) naar 30 procent. De beurstaks verdubbelde ruimschoots van 0,17 naar 0,35 procent. Er kwam een effectentaks voor portefeuilles van minstens 500.000 euro. En experimenten met de rijkentaks en speculatietaks zijn intussen afgevoerd omdat die de overheid meer hebben gekost dan ze opbrachten.

Maatje groter

De beurs kan ook helpen om de lokale bedrijven te laten groeien en Belgisch te blijven, want vaak vallen ze in buitenlandse handen wanneer ze groot worden en kapitaal nodig hebben. ‘Er moet een duidelijke boodschap van de regering komen dat de bedrijven die hun wortels hier hebben, hier ook de voedingsbodem vinden om een maatje groter te kunnen worden’, stelt Van Dessel. ‘Wij stellen voor de roerende voorheffing voor kleine en middelgrote bedrijven op de beurs te halveren naar 15 procent. Dat zal familiebedrijven ertoe aanzetten om op de beurs te gaan noteren. Zo kunnen ze aan financiering raken, en krijgen de familieleden en de andere aandeelhouders een aantrekkelijk dividendrendement in plaats van het bedrijf te verkopen.’

Beleggers tax shift

Euronext stelt een ‘beleggers tax shift’ voor, die kan bouwen op belastingverminderingen voor spaarders en diegenen die risico’s nemen en investeren in de economie. ‘We kunnen een voorbeeld nemen aan het Franse Aandelenspaarplan’, legt Van Dessel uit. ‘Dat biedt fiscale voordelen aan particuliere beleggers met een portefeuile van Europese aandelen.’

Dat belastingen beleggers tegenhouden, bewijzen de cijfers. Zo kreeg de omzet in aandelen buiten de Bel20-index- waarin meer particulieren handelen - een forse dreun tijdens de invoering van de rijkentaks in 2012 en met de speculatietaks in 2016. ‘Gelukkig hebben de we gevolgen van deze mislukte en afgeschafte taksen kunnen goedmaken. Het percentage aandelen buiten de Bel20 in de totale omzet is opnieuw gestegen tot 13,7 procent, meer dan voor de invoering van die belastingen’, legt Van Dessel uit.

Ook de opbouw van expertise en samenwerking kan helpen om bedrijven via de beurs te laten groeien. De Belgische biotech is een enorm succes dankzij een heel ecosysteem van research, analyse, financiering en steun van de overheden. Dat zou voor jonge techbedrijven herhaald kunnen worden.

Forse groei

+79% Veel Telenet-handel De handel in het aandeel Telenet steeg met 79 procent, de sterkste klim bij de tien meest verhandelde aandelen.

Voor Euronext Brussel was 2018 geen slecht jaar. De beursuitbater verhandelde gemiddeld voor 491 miljoen euro aandelen per dag. Dat is een klim met 15,5 procent tegenover het jaar voordien. Er was vooral meer interesse in Telenet (+79%), Umicore (+71%), GBL (+16%) en AB InBev (+14%).

In het aantal transacties brak de beurs met gemiddeld 77.223 trades per dag een record. Vooral Angelsaksische beurshuizen zijn daarvoor verantwoordelijk. Zij maken al 77 procent van het volume uit. De Belgische makelaars zijn nog goed voor 2,3 procent. ‘Al is het zo dat sommige Belgische spelers hun orders doorsturen naar een buitenlandse partij en dus in de buitenlandse statistieken zitten’, nuanceert Van Dessel.

Opvallend is dat de omzet uit optietransacties sterk is gestegen. Er gingen 1,98 miljoen contracten voor aandelenopties over de toonbank, een klim met 60 procent. Dat is vooral te danken aan de interesse voor opties in Galapagos en AB InBev.