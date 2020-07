Handel in Belgische aandelen boomt

De extreme zaagtandbewegingen op de beurs tijdens de lockdown hebben de beurshandel het voorbije halfjaar de helft hoger gejaagd.

Een iets bleef midden in de mondiale lockdown draaien: de aandelenmarkten. En dat nog geen klein beetje. De zaagtandbewegingen die de beurzen het eerste halfjaar lieten optekenen, vertalen zich in een ware boom in de beurshandel. Dat leren de handelsstatistieken voor het eerste halfjaar op Euronext, de pan-Europese beurzenuitbater die ook de Brusselse beurs overkoepelt.

Over het eerste halfjaar van 2020 voerden beleggers 13,5 miljoen transacties in Belgische aandelen uit. Dat is exact de helft meer dan de 9 miljoen keer dat een Belgisch aandeel over de eerste helft van 2019 over de handelsschermen flitste. 'Belgische aandelen' omvat een grotere groep dan de 'Brusselse beurs'. Het gaat ook om Belgische aandelen die op een andere Euronext-markt noteren, zoals Galapagos in Amsterdam en X-Fab in Parijs.

De cijfers staven de eerdere anekdotische evidentie dat beleggers tijdens de lockdown de beurs (her)ontdekt hebben, inclusief de 'Robinhoods', een nieuwe generatie jonge beleggers.

Dat kleine beleggers zijn teruggekeerd, is af te leiden uit de populariteit van aandelen die typisch erg gegeerd zijn bij hen. Voor de bioscoopketen Kinepolis verdrievoudigde de beleggersinteresse, en ook bij de koffiegroep Miko (+192%) en het fotoproductenbedrijf Smartphoto was er bijna een verdrievoudiging (+168%).

Beleggers stortten zich ook op meer speculatieve aandelen. Bij het verlieslatende bioplasticbedrijf Avantium was er op grond van gerecycleerd oud nieuws zes keer meer handel. Nog extremer was de lege beursschelp Sucraf. Zonder nieuws was er ruim acht keer meer handel: 42 transacties over zes maanden tegenover 5 een jaar eerder.

Ook de grote beleggers handelden fors, leren de statistieken. Bij aandelen met de status van veilige haven, zoals de netbeheerder Elia (+231%) en de specialist in logistiek vastgoed WDP (+217%), was er een rush. De vastgoedontwikkelaar Immobel (+365%) vertaalde het eerste koopadvies van een buitenlands beurshuis - Berenberg - in bijna vijf keer meer interesse.