Handelshoop stuwt Wall Street naar nieuwe records

De Amerikaanse beurzen verkennen nieuwe pieken. Er lijkt een stapsgewijze oplossing in de maak voor het Amerikaans-Chinese handelsconflict. Qualcomm wordt beloond voor goede resultaten, Expedia afgestraft voor een winstwaarschuwing.

China maakte donderdag bekend dat het met de Verenigde Staten is overeengekomen om de importheffingen in fases af te bouwen. Dat wakkert het optimisme aan dat een handelsakkoord in de maak is, al is nog niet onduidelijk wanneer het zou kunnen beklonken worden.

De onzekerheid neemt in ieder geval af en dat zet beleggers ertoe aan weer meer risico te nemen. Omstreeks 16.50 uur wint de Dow Jones 0,9 procent en de S&P500 0,6 procent. De Nasdaq Composite dikt 0,7 procent aan. De drie indexen bereiken hiermee nieuwe recordstanden.

Aandelen van bedrijven die last hebben van de importheffingen gaan hoger. Caterpillar, marktleider inzake grondverzet- en mijnbouwmachines, wint 1,9 procent en chipfabrikant Intel 1,4 procent.

Qualcomm

De technologiewaarden krijgen ook een boost dankzij Qualcomm , dat woensdagavond beter dan verwachte resultaten publiceerde. ’s Werelds grootste fabrikant van chips voor mobiele telefoons zag in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar de omzet met 17 procent dalen tot 4,81 miljard dollar, maar dat was duidelijk meer dan de 4,70 miljard waar analisten van uitgingen. De gezuiverde nettowinst per aandeel kwam uit op 78 dollarcent en ook dat was beter dan verwacht (71 cent).

Ook de winstprognose voor het eerste kwartaal van het lopende boekjaar 2019/20 is een meevaller. Qualcomm rekent op 1,20 dollar per aandeel, terwijl analisten tot dusver op 83 cent mikten. Het bedrijf stelt grote verwachtingen in de uitrol van 5G-netwerken. Qualcomm veert 8,5 procent op.

Een andere moedige klimmer is Ralph Lauren . Het kledingbedrijf meldde voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2019/20 een aangepaste nettowinst van 198 miljoen dollar, 6,5 procent meer dan een jaar eerder. Ralph Lauren hield de kosten in het gareel en profiteerde van een goede vraag naar zijn producten in China en Europa. De omzet van 1,71 miljard dollar was ook hoger dan verwacht. Het aandeel maakt een sprong van 13,2 procent.

Onderaan op de pagina's

Totaal anders is het gesteld met Expedia Group , dat een kwart (-25,5%) van zijn waarde verliest door zwakke resultaten en een winstalarm.

In het vierde kwartaal steeg de omzet van de groep boven websites als Hotels.com, CheapTickets en CarRentals.com met 9 procent tot 3,56 miljard dollar. De nettowinst zakte echter met 22 procent tot 409 miljoen dollar en de aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) bleef stabiel op 912 miljoen dollar.

Topman Mark Okerstrom schrijft de zwakkere resultaten toe aan de al maanden durende protestacties in Hongkong, maar meer nog aan het feit dat consumenten die voor een hotelverblijf of een vliegtuigreis op Google zoeken steeds minder naar Expedia-sites worden gestuurd. ‘Wij komen onderaan op de pagina’s met zoekresultaten terecht’, beklaagt hij zich. Volgens Okerstrom test Google nieuwe algoritmes uit met de bedoeling meer inkomsten per bezoeker te realiseren.