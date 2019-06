Handelsoorlog en lage inflatie voeden speculatie over actie ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) bespreekt donderdag of de economie extra stimuli nodig heeft. Er is weinig kans dat ze nu al maatregelen aankondigt.

De raad van bestuur van de ECB vergadert in een somber economisch klimaat. De escalatie van de handelsconflicten tussen de VS en de rest van de wereld vergroten de vrees voor een recessie, de inflatie blijft te laag en de inflatieverwachtingen dalen verder onder de doelstelling.

Vooruitzichten

De ECB publiceert ook nieuwe groei- en inflatievooruitzichten. Maar economen verwachten geen grote herzieningen. De verslechtering van de groeivooruitzichten wordt min of meer gecompenseerd door de hoger dan verwachte groei in het eerste kwartaal. De nieuwe vooruitzichten zullen wellicht bevestigen dat de inflatie tot en met 2021 lager blijft dan de doelstelling van ‘minder dan maar dicht bij 2 procent’.

De centrale bank onderzoekt ook of er maatregelen nodig zijn om de impact van de negatieve depositorente op de winsten van de banken te milderen. Die strafrente op de cashoverschotten kost de banken van de eurozone 7,5 miljard per jaar. Frankfurt overweegt om een deel van de cashoverschotten vrij te stellen van de negatieve rente. Maar veel bestuurders staan terughoudend tegenover een stelsel van meerdere depositorentes, omdat het beleid dan complexer wordt.

Noord- en Zuid-Europa

De Amerikaanse bank JPMorgan bepaalde op basis van uitspraken welke ECB-bestuurder een duif is en wie een havik. Een duif is een centraal bankier die voorstander is van een soepel geldbeleid. Een havik bepleit een strenger beleid. Pierre Wunsch, de Belgische bestuurder, is minder een duif dan zijn voorganger Jan Smets, zeggen JPMorgan en Bloomberg. Ook Praet was een uitgesproken duif. Wunsch noemde begin dit jaar de termen havik en duif karikaturen.