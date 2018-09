Handelsoorlog escaleert? Kopen!

'Het had erger gekund. En we hebben deze film al gezien', lijkt de belegger over het nieuwe rondje handelssancties te denken.

Mochten we de financiële markten vandaag op soundtrack moeten zetten, zou de Franse klassieker 'Tout va très bien, Madame la Marquise' de beste keuze zijn. Het paard is dood en het kasteel is in rook opgegaan, maar voor de rest gaat alles prima.

Bizar is het alleszins wel: de Chinese beurzen zetten vandaag een rally in, nadat de Amerikaanse president Donald Trump een forse escalatie van de handelsoorlog aankondigde. Ook de Europese beurzen starten positief, met winst voor Bel20 en Euro Stoxx50 .

Daarbij wel de kanttekening dat de Chinese aandelenmarkten - afgaand op de lokale beursbarometer Shanghai Composite - maandag naar het laagste peil in vier jaar gezakt waren.

Het adagium 'beleggen is vooruitzien' indachtig hadden beleggers dus al een voorschot genomen op een nieuwe rondje in de handelsoorlog. Mogelijk is er ook wat opluchting dat Trump een slag om de arm gehouden heeft door in een eerste fase 'maar' een invoertarief van 10 procent te heffen en Peking - in tegenstelling tot bij het vorige salvo uit Washington - ook niet meteen teruggeslagen heeft. Dat lijkt nog een beetje opening te laten voor een compromis.

Niettemin: het eerlijk antwoord over waarom beleggers zo relaxed zijn over een escalerende handelsoorlog moet zijn: 'we weten het niet'. Dat leert een overzicht van potentiële redenen die Bloomberg oplijst. Geen van de redenen kun je echt overtuigend noemen.

Icarus

Na jaren waar centraal bankiers de financiële markten met een slordige 10.000 miljard stimulus overspoeld hebben, lijkt elk gelijkenis tussen de markten en de 'onderliggende' economie - Wall Street en Main Street zeg maar - nog louter op toeval te berusten. Markten hebben veel weg van een Icarus die maar blijft vliegen en zo keer op keer doemprofeten een neus zet.

En eerlijk: geef beleggers eens ongelijk. Denk aan november 2016: terwijl een leger strategen en economen 'doom & gloom' voorspelde, vormde de verkiezing van Donald Trump het startschot voor een onwaarschijnlijke rally die met dank aan een scheut 'Trumpflatie' Wall Street record na record bezorgde. Daarbij ook geholpen door een Amerikaanse economie die ook in het negende jaar expansie op stevig toerental blijft draaien.

Idem bij brexit: de Londense beurs floreerde net nadat de Britten besloten om de Europese Unie vaarwel te zeggen.