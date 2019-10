Handelsoptimisme bekoelt, Wall Street last adempauze in

Een olietanker in de Keniaanse haven Mombasa. De olieprijs in New York valt maandag ruim 3 procent terug.

De beurzen in New York trappelen maandag ter plaatse. Een Amerikaans-Chinees handelsakkoord lijkt nog niet voor meteen en de olieprijs staat onder druk.

Het optimisme over een handelsakkoord tussen de VS en China is wat geluwd. De bestaande importtarieven blijven aan weerskanten van kracht. Beide partijen gaven te verstaan dat nog heel wat werk moet worden verzet vooraleer een echt akkoord kan worden bereikt.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei in een interview met CNBC dat hij verwacht dat de VS en China vóór 15 december een handelsakkoord zouden kunnen bereiken, ‘mits de Chinezen voort willen praten’. Lukt dat niet, dat komen er bijkomende importtarieven.

Omstreeks 16.50 uur noteert de Dow Jones 0,1 procent hoger. De S&P500 blijft nagenoeg stabiel. De Nasdaq Composite wint 0,1 procent.

Bedrijven met een vrij grote blootstelling aan China gaan licht lager. De maker van grafische kaarten Nvidia zakt 0,6 procent, halfgeleiderproducent Advanced Micro Devices geeft 0,4 procent prijs en geheugenkaartenfabrikant Micron Technology 0,3 procent.

Tankertarieven

Heel wat druk komt van de oliewaarden. Na twee opwaartse dagen valt de olieprijs 3,2 procent terug in New York tot 52,92 dollar. De wat bekoelde handelshoop speelt mee, maar ook de torenhoge tankertarieven die momenteel moeten worden betaald. Vrijdag steeg het vrachttarief voor een VLCC (supertanker van 200.000-320.000 ton) op de route Perzische Golf-China tot 300.000 dollar per dag; een maand geleden was dat slechts 25.000 dollar. De vrees is dat producenten met hun olie zullen blijven zitten en dat de voorraden zullen aandikken.

Diverse oliewaarden verliezen terrein, zowel producenten als dienstverlenende bedrijven. Marathon Oil zakt 2,5 procent en Halliburton 4,2 procent. Exxon Mobil (-0,3%) en Chevron (-0,3%) wegen op de S&P500.