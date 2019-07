Harde brexittaal Boris Johnson doet pond crashen

De Britse munt zakt opnieuw 0,4 procent tegenover de euro. De voorbije vier dagen verloor het Britse pond 2,6 procent van zijn waarde tegenover de eenheidsmunt, de grootste neergang in bijna 3 jaar. Met een koers van 1,09 euro per pond benadert de sterling zijn laagste peil sinds de brexit-stemming in juni 2016. Beterschap zit er niet meteen in, want de markt houdt hoe langer hoe meer rekening met een harde brexit.

'Zowel de nieuwe Britse premier Boris Johnson als leden van zijn team, zoals Michael Gove, de nummer één voor de brexitvoorbereiding, hebben de voorbije dagen verbaal duidelijk gemaakt dat een no deal met de Europese Unie een reële mogelijkheid is. Ze bereiden dat scenario voor en spreken harde taal tegenover de EU', stipt valutastrateeg Petr Krpata van ING aan. 'Dat doet de markt realiseren dat zo'n economisch rampscenario wel degelijk tot de mogelijkheden behoort.'

Johnson eist naar verluidt nieuwe Europese concessies over Noord-Ierland, maar de EU lijkt niet te willen plooien. Volgens de boulevardkrant The Sun plannen de Europese leiders een 'blitzkrieg van maatregelen die de ondernemingen en de financiële markten moeten voorbereiden op een no-dealbrexit.'

Garen spinnen

Johnson spint intussen politiek garen uit de hardere taal tegenover Europa. Volgens de laatste peilingen rukken de conservatieven op in de peilingen en winnen ze stemmen terug van de Brexit Party van Nigel Farage. 'Daarom denk ik dat de politieke polemiek niet snel zal ophouden', stelt valutaspecialist Dirk De Cuyper van KBC. 'Het lijkt de nieuwe strategie van de Conservatieve Partij. Met de harde taal proberen ze de EU aan te zetten tot een betere deal voor het VK. Johnson ziet zich ook geruggensteund door de markt. De Britse rente daalt nog in plaats van te stijgen.'

ING denkt dat de situatie nieuwe verkiezingen in het VK in gang zal zetten. 'Als Johnson een harde brexit blijft nastreven, zal dit tot een vertrouwensstemming leiden in het parlement en hij zal die verliezen, denkt Krpata. 'Dat leidt dan weer tot nieuwe verkiezingen. De Conservatieven leiden in de opiniepeilingen en als zij winnen, zullen ze dat als een nieuwe overwinning voor het pro-Brexit kamp zien, wat een hard brexitstandpunt in hun ogen nog meer justifieert. De kans op een no deal wordt zo nog groter.'