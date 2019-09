Hebberige hedgefondsen torpedeerden redding Thomas Cook

De obligatiehouders vormden een cruciale schakel in de onderhandelingen die Thomas Cook, het Chinese conglomeraat Fosun en de schuldeisers de voorbije weken voerden. In juli had Thomas Cook een reddingsplan voorgelegd waarvoor een kapitaalinjectie van 900 miljoen pond (1,02 miljard euro) nodig was. Fosun, dat al 18 procent van Thomas Cook in handen heeft, zou met de helft over de brug komen. In ruil zou het 75 procent van de touroperatortak en 25 procent van de luchtvaartdivisie verwerven. De banken en de obligatiehouders zouden de andere helft voor hun rekening nemen, via de omzetting van schulden in nieuwe aandelen.