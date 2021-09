Hedge funds dumpen bedrijven met blootstelling aan China

Rol van China

‘De Amerikaanse hedge funds zijn hoe langer hoe meer bezorgd over de rol van China in het wereldwijde economische systeem’, zegt hoofdstrateeg Brad McMillan van Commonwealth Financial Network. ‘Daarnaast speelt op korte termijn de heropflakkering van het coronavirus in Azië een rol. Wat als China de uitbraak net onder controle krijgt? Of meer havens zou afsluiten?’

Deze week bestond nog de vrees dat China de taxidienst Didi Global zou nationaliseren. Didi trok pas in juni naar de beurs van New York. Volgens bepaalde bronnen zou de stad Peking de controle over Didi verwerven via een ‘gouden aandeel’ waarmee de overheid een vetorecht voor alle beslissingen zou krijgen en een of meerdere vertegenwoordigers in de raad van bestuur. Didi ontkende zaterdag de geruchten.