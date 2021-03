PREVIEW Heeft Bpost ook pakje voor de belegger?

Een pakjesbonanza zal zich bij Bpost zo goed als zeker nog niet in een dividendbonanza vertalen. Een vaststelling die mee de enorme kloof in beurskoers met PostNL verklaart.

Dinsdag nabeurs publiceert Bpost de resultaten over 2020, woensdag om 10 uur volgt een telefonische conferentie van het management met analisten. Volgens de analistenconsensus die de postgroep zelf bijhoudt, rekenen analisten op 4,18 miljard omzet, een stijging van 9 procent tegenover de 3,84 miljard euro over 2019.

De reden is niet ver te zoeken: de pakjesboom, met dank aan de pandemie. In Europa zou de pakjesafdeling - Parcels & Logistics ofte PaLo in het Bpost-jargon - de omzet 29 procent opkrikken tot 1,07 miljard euro, in de Verenigde Staten - in belangrijke mate het jarenlange zorgenkind Radial - zou er 25 procent groei zijn tot 1,38 miljard euro.

Een boom die zich ook in de rendabiliteit vertaalt: Europa zou de winstbijdrage 70 procent opkrikken tot 122 miljoen, in Noord-Amerika zou het kleine verlies in 2019 geruild worden voor 32 miljoen bedrijfswinst.

Daar staat natuurlijk tegenover dat het klassieke briefverkeer, de klassieke winstmotor, blijft krimpen. Bpost countert die met fors duurdere postzegels, wat natuurlijk de volumekrimp extra in de hand werkt. De analisten rekenen per saldo op een omzetkrimp van 6,5 procent tot 1,94 miljard. De winstbijdrage zou een derde lager uitvallen, op 173 miljoen euro.

Voor de hele groep rekenen analisten op 294 miljoen euro bedrijfswinst. Beter dan de 'minstens 270 miljoen' die CEO Jean-Paul Van Avermaet op de beleggersdag in december voorspiegelde, maar een daling tegenover de 311 miljoen euro over 2019. Merk wel op dat het cijfer over 2019 een meerwaarde van net geen 20 miljoen bevatte op de verkoop van het Brusselse Muntgebouw.

Opvallend is dat de beurskoers van Bpost spijts de pakjesboom relatief achterophinkt bij de Nederlandse rivaal PostNL (zie grafiek). De Nederlanders kwamen vorige week al met een ijzersterk rapport. En vooral: CEO Herma Verhagen had ook een stevig pakje voor de belegger: een dividend van bruto 0,28 euro per aandeel over boekjaar 2020 én de belofte van minstens 0,29 euro per aandeel over boekjaren 2021 én 2022. Dik 8 procent rendement bij de huidige beurskoers.