Heeft Federal Reserve verrassing in petto?

De meeste economen verwachten woensdag weinig vuurwerk, maar het beurshuis Jefferies denkt er anders over. 'De Amerikaanse centrale bank zal de markt positief verrassen', klinkt het.

De Amerikaanse centrale bank (Fed) komt woensdag met haar rentebesluit. Het is de eerste rentevergadering sinds de Fed zijn inflatiedoelstelling heeft gewijzigd van een jaarlijkse inflatie van 2 procent naar een inflatie van 'gemiddeld 2 procent' is. Dat laatste betekent dat de monetaire autoriteit een geldontwaarding van boven 2 procent per jaar accepteert als de inflatie in eerdere jaren onder 2 procent heeft gelegen. In mensentaal betekent dat: de rente blijft nog heel lang laag.

Over het algemeen verwachten economen niet veel vuurwerk van de Fed. 'Het is onwaarschijnlijk dat er een verandering in het monetair beleid komt wegens de recente stijging van de inflatie', zegt ING-hoofdeconoom James Knightly. 'Maar we denken wel dat Fed-voorzitter Jerome Powell door de nieuwe inflatiedoelstelling nog extra zal benadrukken dat de rentes nog lang laag blijven.'

Het beurshuis Jefferies denkt dat er wel iets uit de bus komt. Hoofdeconome Aneta Markowska verwacht dat de centrale bank de markten positief zal verrassen. 'De verwachtingen zijn laag. De economen verwachten geen wijzigingen in de rentevooruitzichten of het opkoopprogramma. Toch denken wij dat de monetaire autoriteit snel en stevig zal willen handelen.'

'De Fed komt woensdag met nieuwe vooruitzichten waarvan we nu al weten dat ze tekortschieten in het licht van de nieuwe inflatiedoelstelling die de centrale bank onlangs bekendmaakte', vervolgt Markowska. 'Als hij nu niets doet, is het alsof de Fed de handdoek in de ring gooit. Dat zou de geloofwaardigheid van de monetaire autoriteit beschadigen.'

De econome verwacht dat de Fed zal beloven de rente niet te verhogen zolang de inflatie niet duurzaam op 2 procent per jaar ligt. Daarnaast ziet ze dat de centrale bank zichzelf de flexibiliteit geven om het huidige opkoopprogramma nog minstens twaalf maanden aan te houden en om meer langlopende obligaties te kopen. Voorts verwacht Markowska dat de Fed de vooruitzichten voor de beleidsrente op de lange termijn van 2,5 naar 2 procent laat zakken. Dat laatste is geen beleidsbeslissing, maar het helpt wel de lange rentes laag te houden.'