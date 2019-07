Hefboomfondsen tracken privéjets om megadeals te voorspellen

Bedrijfsleiders die in alle anonimiteit een deal willen onderhandelen, denken beter twee keer na over hun vervoersmiddel. Hefboomfondsen hebben namelijk een manier gevonden om de vliegroutes van privéjets in kaart te brengen. En die blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor nakende deals.

De klanten van een Amerikaans marktonderzoeksbureau kregen in april een ongewoon bericht in hun mailbox. Een zakenvliegtuig op naam van het Texaanse olieconcern Occidental Petroleum Corp. was gesignaleerd op een vliegveld in Omaha, Nebraska. Die anders eerder slaperige stad in het midwesten doet bij menig belegger een belletje rinkelen. Het is de thuishaven van Berkshire Hathaway, het investeringsfonds van superbelegger Warren Buffett. De doortocht van het vliegtuig in Omaha was genoeg om de geruchtenmolen aan het draaien te krijgen. Buffett zou voor 10 miljard dollar rugdekking geven aan Occidental, in hun poging sectorgenoot Anadarko in te lijven. Een gerucht dat twee dagen later bewaarheid werd.

De gegevens over de vliegroute waren afkomstig van het databedrijfje Quandl Inc, een dochter van technologiebeurs Nasdaq. Privévliegtuigen zijn niet verplicht hun routes openbaar te maken aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wel hebben ze doorgaans technologie aan boord waardoor ze automatisch hun locatie uitseinen. Iedereen die over de juiste antennes en software beschikt, kan in principe de vliegroutes achterhalen.

Die 'early-on informatie' is goud waard voor beleggers. Onderzoekers van de universiteit van Oxford volgen 36 vliegroutes van toestellen op naam van beursgenoteerde bedrijven. Bleek dat er bij 7 van de verplaatsingen sprake was besprekingen die later tot een deal zouden leiden.