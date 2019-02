Heineken en Carlsberg overtroeven AB InBev

De grote rivalen van AB InBev troeven de Leuvense brouwer af op zijn kernmarkten. De fors hogere verkoopcijfers van Heineken en Carlsberg wijzen er volgens analisten op dat AB InBev marktaandeel verliest.

De Nederlandse brouwer Heineken , na het Belgische AB InBev de grootste ter wereld, spurt fors hoger op de beurs na de publicatie van beter dan verwachte jaarcijfers. Heineken verkocht 234 miljoen hectoliter van zijn gerstenat, een stijging met 4,2 procent.

De omzet steeg met 6,1 procent tot 22,5 miljard euro. Naast het effect van prijsstijgingen, kozen meer drinkers voor duurdere bieren. Het groene Heineken-merk zag zijn verkoop 7,7 procent toenemen, de sterkste groei in meer dan een decennium. De groep stipt ook aan dat het segment van artisanale bieren puik scoorde. Daarin zitten onder meer de Belgische merken Affligem, Mort Subite en Hapkin, maar ook internationale toppers als Lagunitas. Die 'premiumisatie' hielp de bedrijfswinst 12,5 procent hoger tot 2,4 miljard euro.

Grimbergen

+14% Grimbergen De verkoop van het abdijbier Grimbergen steeg vorig jaar 14 procent.

Vorige week rapporteerde ook het Deense Carlsberg sterke cijfers. De nummer drie in de wereld kon de bierverkoop vorig jaar met 4,8 procent opkrikken, en de omzet met 6,5 procent. Ook bij Carlsberg gingen de duurdere bieren vlotter over de toog. De tak premium- & craftbieren groeide 26 procent.

Het Belgische abdijbier Grimbergen verkocht 14 procent beter. Al is Grimbergen een speciaal geval. Internationaal is het in handen van Carlsberg, maar in België brouwt en commercialiseert Heineken het abdijbier via zijn dochter Alken-Maes. Het gros van het Grimbergen-volume komt intussen uit buitenlandse ketels, voornamelijk die van Carlsberg-dochter Kronenbourg in Straatsburg.

Heineken in Brazilië

AB InBev komt pas op 28 februari met zijn jaarresultaten, maar analisten denken dat de groep veel minder imposante verkoopcijfers zal tonen. In het derde kwartaal wist de brouwreus amper 0,2 procent meer bier aan de man te brengen. Zowel Heineken als Carlsberg voert een zwaar offensief in markten die door AB InBev gedomineerd worden.

Heineken kon de verkoop in Brazilië 'dubbelcijferig' opkrikken. De Nederlanders kochten in 2017 de verlieslatende activiteiten van het Japanse Kirin in Brazilië en voeren sinds vorig jaar een prijsoorlog om de hegemonie van AB InBev aan te vallen. Mét succes. Terwijl Heineken er fors groeit, zakken de volumes van AB InBev er meerdere procenten.

Schermvullende weergave ©Mediafin

In Mexico is het verhaal gelijkaardig. 'We hebben onze posities in nieuwe markten, zoals Mexico en Brazilië, versterkt en strategische overnames gedaan om ons Heineken-merk via grotere en efficiëntere distributiesystemen te verdelen', zei Heineken-CEO Jean-François Van Boxmeer daarover.

We hebben onze posities in nieuwe markten, zoals Mexico en Brazilië, versterkt en strategische overnames gedaan om ons Heineken-merk via grotere en efficiëntere distributiesystemen te verdelen. Jean-François Van Boxmeer CEO Heineken

Ook in Azië hinkt de Belgische groep achterop. Terwijl Heineken en Carlsberg hun volumes er ruim 8 procent konden opkrikken, slaagde AB InBev er in het derde kwartaal nog niet in 1 procent meer te verkopen. Bovendien dreigt Heineken in China nog marktaandeel af te snoepen.

Vorig jaar kochten de Amsterdammers voor 3,1 miljard dollar een belang van 21 procent in China Resources Beer, de grootste Chinese brouwer. 'Eigenlijk zijn wij nu maar in 1 Chinese provincie duidelijk aanwezig. CR Beer zal onze merken ook in de rest van het land distribueren. Er is voldoende ruimte voor groei', zei Van Boxmeer.

Torenhoge schulden

AB InBev is gehandicapt door zijn torenhoge schuldenberg van meer dan 100 miljard dollar, of dik 4 keer de brutobedrijfswinst (ebitda). Daardoor moeten de Leuvenaars alles inzetten op schuldafbouw. Het dividend werd gehalveerd.

Het contrast met de rivalen kan niet groter zijn. Zij leggen hun aandeelhouders wel in de watten. Heineken en Carlsberg verhogen hun coupon, terwijl de Denen ook nog gretig eigen aandelen inkopen. In tegenstelling tot de wereldleider zijn de nummers twee en drie op zoek naar overnames. Hun balansen zijn veel sterker. Heineken torst een schuldgraad van 2,3 keer de ebitda, Carlsberg van amper 1,3.