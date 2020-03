Helikoptergeluid zet Wall Street op winst

Een belangrijke factor bij de klim is de persconferentie van minister van Financiën Steve Mnuchin. 'We kijken hoe we Amerikanen onmiddellijk een cheque kunnen opsturen. Amerikanen hebben nu cash nodig. Met nu bedoel ik in de komende twee weken'. Eigenlijk een soort variant op 'helikoptergeld', geld dat de centrale bank in theorie kan printen en vervolgens aan gezinnen uitdelen. Of dat geld nu rechtstreeks door de Fed gedrukt wordt of de overheid schuldpapier uitgeeft die later door de Fed opgekocht wordt, doet er dan eigenlijk niet zo veel toe.