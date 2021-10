Herbenoeming Powell als Fed-baas almaar onzekerder

Jerome Powell maakt nog altijd een goede kans om een tweede mandaat te krijgen als voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), maar de onzekerheid groeit. Een uitdijend tradingschandaal bij de Fed is koren op molen van kritische progressieve Democraten.

De Amerikaanse president Joe Biden moet in de komende dagen of weken duidelijk maken of hij een wissel van de wacht wenst aan de top van de Fed. Hij kan de 68-jarige jurist Jerome Powell voordragen voor een tweede ambtstermijn van vier jaar of iemand anders naar voren schuiven. De Senaat moet daarna de voorgedragen kandidatuur goed- of afkeuren.

Tot voor kort was de consensus dat de Democraat Biden opnieuw de Republikein Powell zal voordragen. In de VS wordt de voorzitter van de centrale bank meestal herbenoemd, ook als hij tot een andere politieke partij behoort dan de president.

Bovendien zijn de meeste politici tevreden over het soepel monetair beleid waarmee de Fed de negatieve impact van de coronacrisis op de economie heeft gemilderd. De Fed pompte sinds het begin van de pandemie in maart 2020 duizenden miljarden dollars in de economie. De centrale bank heeft in haar nieuwe strategie ook meer aandacht voor werkgelegenheid. Dankzij het stimulerend monetair en begrotingsbeleid herstelde de Amerikaanse economie snel.

Kritiek

Maar de jongste weken is de kritiek op de Fed toegenomen. Robert Kaplan en Eric Rosengren, de voorzitters van twee regionale Fed-kantoren, namen eind september ontslag na ophef over hun privébeleggingen. Ze hebben vorig jaar aandelen en andere financiële activa verhandeld terwijl ze mee beslisten over anticrisismaatregelen.

Powell zei de kwestie 'erg serieus' te nemen en liet al strengere regels invoeren, maar intussen zijn ook zijn eigen beleggingsactiviteiten in het vizier gekomen. Zo cashte hij in oktober 2020 1 tot 5 miljoen dollar op een aandelentracker van Vanguard, volgens de Fed om familie-uitgaven te dekken.

Het tradingschandaal straalt negatief af op de Fed en zijn leider. Volgens de goksite Predictit is de waarschijnlijkheid van een herbenoeming van Powell gedaald naar 76 procent, tegenover een piek van 90 procent op 12 september.

Progressieve Democraten zijn al langer ontevreden over de financiële regulering van de banken.

De tradingperikelen zijn ook koren op de molen van progressieve Democraten, die al langer ontevreden zijn over de financiële regulering van de banken. Sherrod Brown, de voorzitter van de bankcommissie in de Senaat, en senator Elizabeth Warren bekritiseren onder meer de soepele houding van de Fed tegenover de inkoop van eigen aandelen door banken. 'Powell is een gevaarlijke man', zei Warren enkele weken geleden. Ze kondigde aan dat ze tegen zijn herbenoeming zal stemmen.

Toch blijven waarnemers ervan overtuigd dat er in de Senaat voldoende steun is voor Powell. De voorzitter van Fed cultiveerde de jongste jaren zijn relaties met het Congres en ontmoette regelmatig leden van beide partijen. Wellicht zouden de meeste, zo niet alle Republikeinen en sommige Democraten zijn kandidatuur goedkeuren. Al maken sommige Republikeinen zich zorgen over de forse stijging van de inflatie.

Brainard

Schermvullende weergave Lael Brainard. ©Bloomberg

Maar het is niet uitgesloten dat Biden een andere kandidaat voordraagt. In dat geval kiest hij wellicht voor de 59-jarige econome Lael Brainard, die sinds 2014 bestuurder is van de Fed. De Democrate Brainard is voorstander van een strakkere regulering van de banken en heeft de jongste jaren enkele keren tegen een bankenfusie gestemd die door de Fed werd goedgekeurd.

Biden is voorstander van meer diversiteit. De voordracht van een vrouw zou dat onderlijnen.

Er is nog een reden waarom Biden misschien een andere voorzitter wenst bij de Fed. Het is bekend dat hij voorstander is van meer diversiteit. De voordracht van een vrouw zou dat onderlijnen. Maar het is niet zeker of een voordracht van Brainard voldoende steun krijgt in de Senaat.