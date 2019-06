Herboren Barco beurskampioen eerste jaarhelft

De beeldvormingsgroep verblufte met indrukwekkende marges en kreeg er afgelopen halfjaar een Agfa aan beurswaarde bij (+89%). De Bel20 won inclusief nettodividenden 11,5 procent.

'Bij vloed worden alle schepen opgetild', luidt een Wall Street-wijsheid en dat was in het eerste halfjaar zeker het geval. Op de Brusselse beurs laat de Bel20 inclusief nettodividenden winst van 11,5 procent optekenen. Twee op de drie Brusselse aandelen - 77 op 112 - bieden de aandeelhouder een positief rendement aan, het 'middelste' Belgisch aandeel laat een winst van 7 procent optekenen.

Dit niet zozeer omdat het economisch plaatje dat beleggers eind 2018 in een ijzingwekkende kersthandel in de koersen verrekenden plots opgeklaard is. Integendeel: onderzoeksinstituten waarschuwen dat de lange Duitse economische expansie ten einde is, de invloedrijke Ifo-barometer onderstreept hoe sterk Duitse CEO's door een mix van autocrisis, handelsoorlogen en brexitonzekerheid hun vertrouwen verliezen.

Het opgeklaarde beursklimaat komt er vooral omdat centraal bankiers met de belofte van extra en langer goedkoop geld in reactie op de verslechterende vooruitzichten in actie schoten: de Federal Reserve borg in januari in een zelden geziene bocht de jarenlange renteverhogingen op en belooft nu snel een renteknip.

En Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank belooft extra stimulus. Gevolg: steeds meer obligaties 'renderen' nu nul procent of minder, wat beleggers bijna manu militari verplicht meer risico te nemen op de aandelenmarkt.

Larry Fink, de gezaghebbende topman van beleggersgigant Blackrock, stelt zelfs dat het risico op 'melt-up' - zeg maar een ongecontroleerde hausse van de beurzen - groter is dan die op een 'melt-down'.

Alternatieven voor de nul

Er was op de Brusselse beurs effectief een rush merkbaar op aandelen die een voorspelbaar stevig dividend bieden en dus als 'bijna-obligaties' steeds aantrekkelijker worden naar mate het rendement op 'klassiek' schuldpapier richting nul zakt.

Voorbeelden zijn vastgoedontwikkelaars Atenor (+47%) en VGP (+25%), vastgoedgroepen Montea (+34%), WDP (+31%), Care Property Invest (+24%) en Intervest (+20%), opslagspecialist Shurgard (+32%) en investeringsmaatschappijen als Brederode (+22%) en Gimv (+22%).

Ook Barco tracteerde beleggers op een fors hoger dividend, geruggensteund door een ijzersterke balans die bulkt van de cash. Maar de beeldvormingsgroep had Mario Draghi niet nodig om uit te groeien tot hét Belgische aandeel van de eerste jaarhelft, met een rendement van 89 procent.

De beeldvormingsgroep noteert op het hoogste peil in meer dan twee decennia en kreeg er in het voorbije halfjaar zowat een Agfa-Gevaert aan beurswaarde bij. En dit dankzij verbluffende resultaten over boekjaar 2018, met een sterke toename van de winstmarges en sterke vooruitzichten voor 2019. Dat vertaalde zich in een spectaculaire herontdekking van het aandeel, met ronkende koopadviezen en steeds hogere koersdoelen.

De prestatie van alle Belgische aandelen over het voorbije halfjaar, inclusief uitgekeerde nettodividenden (artikel loopt onder de tabel door). Is de tabel niet zichtbaar, klik dan hier.





De topdrie in de Brusselse beursbarometer Bel20 wordt vervolledigd door de twee biotechreuzen van de Lage Landen: Argenx (+45%) en Galapagos (+41%). De eerste vertaalde spraakmakende deals met de Amerikaanse groepen Johnson & Johnson en Halozyme en het enthousiasme rond goudhaantje efgartigimod in een onwaarschijnlijke reeks koopadviezen in biotechwalhalla Nasdaq, de tweede zit in de laatste rechte lijn van stermiddel filgotinib richting de cruciale Amerikaanse markt.

De twee biotechers doen het nog nipt beter dan bierreus AB InBev (+36%). Hét Bel20-zwaargewicht beleefde na horrorjaar 2018 een opgemerkte remonte. Dit dankzij de 'moeder aller schuldfinancieringen', die bij beleggers in één trek de zorgen over de schuldenberg milderde.

Dissonanten

Ondanks het gunstige klimaat waren beleggers ongenadig voor bedrijven die teleurstelden. In de Bel20 waren er drie grote dissonanten.

Misschien wel de frappantste ex-oogappel Umicore (-19%). De materialengroep gaf een knoert van een winstwaarschuwing rond Pasen, sindsdien vrezen beleggers dat toenemende concurrentie en overaanbod de winstmarges van het goudhaantje - materialen voor herlaadbatterijen van elektrische auto's - zullen aanvreten.

De luierfabrikant Ontex (-19%) combineerde een winstwaarschuwing met een dramatische 'beleggersdag' die beleggers met meer vragen dan antwoorden over de strategie liet. Het resultaat is een beurskoers op een diepterecord. En supermarktketen Colruyt (-18%), die in 2018 ondanks unanieme verkoopadviezen de stratosfeer opzocht, kreeg na een waarschuwing over steviger concurrentie en lagere marges dan toch af te rekenen met de wetten van de zwaartekracht.

Buiten de Bel20 was het nog méér puin ruimen. Greenyard (-53%) kreunt onder een tegenvallende winst die een te hoge schuldenberg niet langer kan dragen, het aandeel Nyrstar (-67%) is aan die combinatie bezweken met de facto onteigende aandeelhouders.