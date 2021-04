Heropening Bel20-kapsalon bemoeilijkt strijd om 4.000 punten

Veel bedrijven gunnen beleggers weer een dividend. Goed nieuws voor de aandeelhouder, een domper voor de Bel20-rally.

Onder aanvoering van bierreus AB InBev piept de Bel20 sinds vorige week weer boven 4.000 punten, een ‘duizender’ waar de beursbarometer al 15 jaar meer worstelt.

Tenzij de heropeningsrally crescendo gaat, belooft de worsteling nog heel de lente te duren. De Bel20 houdt namelijk alleen rekening met de beurskoersen, niet met de uitgekeerde dividenden. Telkens een Bel20’er een couponnetje knipt, gaat die van de koers en dus van de Bel20 af (zie overzichtstabel onderaan).

Proximus opent traditiegetrouw woensdag het kapsalon met het slotdividend over boekjaar 2020. In heel het kalenderjaar 2021 zullen coupons de Bel20 zo’n 95 punten kosten. Anders gesteld: wie 4.000 euro in de Bel20-korf investeert, mag verwachten uit die belegging bruto 95 euro aan dividenden te puren.

Meest regelmatige uitkeerder is Aperam . De inoxproducent keert dankzij een kerngezonde balans elk kwartaal een dividend uit. Let wel: Aperam is Luxemburgs dus gaat er twee keer roerende voorheffing af. 15 procent in het Groothertogdom, de Belgische fiscus eist 30 procent op van wat bij de grensovergang in Sterpenich overblijft.

De Bel20 biedt zo een degelijk dividendrendement van 2,4 procent bruto of 1,7 procent netto. Degelijk, maar niet enorm. AB InBev hakte de jongste jaren genadeloos in de uitkering om de schuldenlast beheersbaar te houden: van 3,6 euro bruto over boekjaar 2017 tot 0,50 euro nu. Minder dan 1 procent bruto dus. Argenx, sinds de jaarlijkse Bel20-herziening een zwaargewicht, keert als tot nader order cashverbrandend biotechbedrijf geen dividend uit.

De hoop rust op KBC . Of beter op Frankfurt: als de Europese Centrale Bank groen licht geeft om post-pandemie de handrem te lossen, belooft de bank- en verzekeringsgroep eind dit jaar een extra 2 euro dividend. KBC beschikt over een voldoende comfortabele kapitaalbuffer om die uitkering te doen, een buffer die nog comfortabeler zal worden dankzij de exit uit Ierland.