'Heropening zal AB InBev stevige boost geven'

De heropening van cafés en restaurants is zeker in China, waar Budweiser het meest verkochte premiumbier is, cruciaal voor AB InBev.

Beurshuis Berenberg voorspelt beterschap voor de drankensector na de lockdownhorror van het tweede kwartaal. Zeker voor AB InBev, waar beleggers te veel focussen op de schulden en te weinig op de forse liquiditeit.

Eerst het slechte nieuws: de kans is groot dat beleggers moeten gaan zitten voor het rapport over het tweede kwartaal dat AB InBev op 30 juli zal vrijgeven. Berenberg verwacht een krimp van de verkopen met bijna 20 procent. In april alleen tuimelden de verkopen bijna één derde, gaf CEO Carlos Brito eerder al aan.

'AB InBev had de pech dat twee van zijn cruciale landen zowat de strengste lockdown ter wereld hanteerden, namelijk Zuid-Afrika (dat tijdens de hele lockdown de verkoop van alcohol volledig verbood, red.) en Mexico', merkt analist Javier Gonzalez Lastra op. 'Brazilië en Colombia waren wat minder streng, maar daar zijn cafés en restaurants heel belangrijk voor de verkopen'.

Beleggers vergeten dat AB InBev een grote cashbuffer heeft en schulden is beginnen terugkopen Javier Gonzalez Lastra Berenberg-analist

Toch ziet de Berenberg-analist vanaf dit kwartaal beterschap voor de hele sector, nu de wereld stilaan uit lockdown komt en cafés en restaurants heropenen. 'Wij voorspellen in ons basisscenario dat in 2021 de sector op 85 procent van het niveau van 2019 draait. Dat is vooral van doorslaggevend belang in China. Daar is Budweiser het belangrijkste premiumbier en een herstel van de verkoop is belangrijk voor de winstmarges.'

Gonzalez Lastra verhoogt het koersdoel voor de bierreus in één trek van 55,20 naar 75,70 euro, het advies blijft 'kopen'. 'Het aandeel heeft het tijdens de pandemie veel slechter gedaan dan de sector, door de beleggersfocus op de hoge schulden', erkent de analist. Maar nu is AB InBev volgens hem rijp voor een herontdekking.

'Beleggers vergeten dat AB InBev een grote cashbuffer heeft en is obligaties is beginnen opkopen', stipt de analist aan. AB InBev heeft onder meer een kredietlijn van 9 miljard dollar volledig opgenomen, en kreeg onlangs 11 miljard dollar op de rekening gestort van het Japanse Asahi, dankzij de verkoop van de Australische dochter.

Ook de schuldenlast - bijna 100 miljard dollar eind 2019 - is beheersbaar. Voormalig financieel directeur Felipe Dutra voerde begin 2019 de moeder van alle schuldherfinancieringen door, waardoor de aflossingen van de schuld nu over een zeer lange looptijd - tot in 2058 - zijn gespreid.