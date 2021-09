Heropeningstwijfel duwt Wall Street in de min

De Amerikaanse beurzen zetten een stap terug. Beleggers zijn ongerust dat de economische groei vertraagt, al zijn daarover tegenstrijdige signalen. De datingapp Match bloost van geluk.

De Verenigde Staten vierden maandag Labor Day. Een feestdag voor alle Amerikanen en ook voor de beurzen. Die waren dicht tegen recordstanden het weekend ingegaan. Het zwakke banenrapport voedde de hoop dat de Federal Reserve nog even zou wachten om de geldkraan dicht te draaien.

Het optimisme maakt vandaag plaats voor twijfel. Er zijn tegenstrijdige signalen over het economisch herstel.

Cijfers toonden vanmorgen aan dat de Chinese uitvoer en invoer in augustus harder groeiden dan verwacht. Dat vermindert de bezorgdheid dat de coronapandemie – in het bijzonder de deltavariant – de heropening van de economie vertraagt en de toelevering extra bemoeilijkt. Het is echter onduidelijk hoe de toestand elders in de wereld is en hoe het zit met de plannen van de Europese Centrale Bank om de stimulus te verminderen. Allicht brengt het rentebesluit van donderdag meer duidelijkheid.

Omstreeks 16.50 uur zakt de Dow Jones 0,8 procent en de S&P500 0,3 procent. De Nasdaq Composite biedt iets meer weerstand en noteert vlak.

Het verlies van de Dow is onder meer te wijten aan Amgen (-2,4%) en Merck & Co (-2,4%). De twee farmabedrijven kregen een adviesverlaging van Morgan Stanley te slikken. Het beurshuis haalde ze van de kooplijst (overweight) en plakte er ‘equal weight’ (houden) op.

Laagvlieger, hoogvlieger

Een andere Dow-component die in het rood staat, is Boeing . De vliegtuigconstructeur laat 2,4 procent liggen nadat Ryanair heeft laten weten dat de gesprekken over de aankoop van een hele reeks 737 MAX 10-toestellen - goed voor tientallen miljarden dollars - zijn stopgezet. Als reden noemde Ryanair meningsverschillen over de prijs.

Een hoogvlieger is Match Group . Vanaf 20 september vervangt de datingapp het farmabedrijf Perrigo, de overnemer van Omega Pharma, in de S&P500. Dat maakte S&P Dow Jones Indices bekend. Een zitje in de S&P500 staat garant voor meer belangstelling en meer handel omdat de S&P500 door heel veel beleggers – via trackers – wordt geschaduwd. Match schiet 7,3 procent hoger, Perrigo zakt 1 procent.

Shang-Chi

De nieuwe film van Disney-dochter Marvel, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’, zette tijdens het voorbije Labor Day-weekend een record neer in Noord-Amerika. De ticketverkoop in Amerikaanse en Canadese cinema’s bracht naar schatting 90 miljoen dollar in het laatje, veel meer dan de verwachte 63 miljoen dollar.

‘Shang-Chi’ is de eerste Marvel-film met een Aziatische acteur in de hoofdrol. De prent scoorde dan ook erg goed bij Aziatische kijkers.