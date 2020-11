Hershey blijkt mysterieuze koper die cacaohandel op zijn kop zette

De 'dader' van een knotsgekke handel in cacaofutures is bekend: de Amerikaanse chocoladereus Hershey. De achtergrond: een faire cacaoprijs voor Afrikaanse boeren.

Het partijtje 'Cluedo' is afgerond: de dader was Hershey . Het 'misdrijf' was een zotte handel op de cacaomarkt in New York: daar krabden handelaars zich in de haren bij de plotse explosie van de decemberfuture (termijncontract) voor de levering van cacao. Plots bleek iemand bereid tot 250 dollar méér te betalen voor levering in maart, de 'eerste' future, dan voor levering in maart, de 'tweede' future. Du jamais vu, zoals bijhorende grafiek toont.

Het persbureau Bloomberg kon achterhalen dat de grote koper The Hershey Company was, de chocoladegigant uit Pennsylvania die met zijn iconische Hershey Bars zowat in alle Amerikaanse voorraadkasten prijkt.

Hershey kocht uitzonderlijk rechtstreeks een grote voorraad cacao via de grondstoffenmarkt in New York (ICE), voor levering in december. Meestal wordt cacao via handelaars op de 'fysieke' markt gekocht, in plaats van via de voorraadhuizen van grondstoffenmarkten. Het gevolg is dat de premie voor de decemberfuture plots de stratosfeer opzocht. Het is een prijsvorming die doet denken aan de wilde handel in oliefutures in New York in april.

Hershey hield tegenover Bloomberg de lippen op elkaar, maar de massa-inkopen in New York lijken een manier om de pas ingevoerde Living Income Differential (LID) te omzeilen. Dat is een premie van 400 dollar per ton die twee belangrijke cacaoproducenten, Ivoorkust en Ghana, ingevoerd hebben om hun cacaoboeren doorheen de pieken en dalen van de prijsvorming een faire prijs te gunnen.

Die premie geldt voor de nieuwe oogst vanaf oktober, maar nog niet voor de cacao in de New Yorkse voorraden. Ivoorkust en Ghana vertegenwoordigen 70 procent van 's werelds cacaoproductie.

Slechte onderhandelingspositie

'De verwachting is dat de premie in de prijs begrepen zal zitten voor de cacao die we via onze keten over het seizoen 2020-'21 kopen', zegt Hershey in een e-mail aan Bloomberg. 'Cacaobonen die voor de inwerkingtreding van LID gekocht zijn, bevatten die premie niet.'

De New Yorkse grondstoffenbeurs ICE kreeg tot nog toe voor december 30.000 ton cacao geleverd. Dat is uitzonderlijk. Een handelaar die meer dan 10.000 ton koopt, moet in een zogenaamde 'hedge exemption' bewijzen dat hij de voorraden ook commercieel kan aanwenden. De regel is er gekomen om te vermijden dat iemand de markt in cacao zou 'corneren'.