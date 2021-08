Herstel Amerikaanse arbeidsmarkt versnelt

De Amerikaanse economie creëerde in juli het meeste banen in elf maanden en de werkloosheid daalde fors. De beurzen, de rente en de dollar stijgen.

De heropleving van de arbeidsmarkt in de VS versnelt, blijkt uit het maandelijkse rapport van het ministerie van Arbeid. Het aantal jobs steeg in juli met 943.000. Economen hadden 870.000 extra arbeidsplaatsen voorspeld. Vooral in de horeca en het onderwijs kwamen er banen bij. Bovendien werd de jobcreatie van juni opwaarts herzien naar 938.000.

Positief is dat het tekort aan arbeidskrachten lijkt te verminderen. De beroepsbevolking groeide in juli met 261.000. Een van de redenen is wellicht dat sommige Amerikanen weer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, omdat verscheidene staten de tijdelijke verhoging van de werkloosheidsuitkeringen hebben stopgezet. In andere staten dooft die tijdelijke verhoging uit in september.