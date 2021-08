Hertz plant snelle comeback op Wall Street

De comeback kan het grote gelijk bewijzen van de kleine beleggers die in het voorjaar van 2020 massaal in het ogenschijnlijk waardeloze aandeel handelden.

Herinner u autoverhuurder Hertz, die vorig jaar in volle pandemie het gerechtelijk akkoord aanvroeg om niet onder de schulden te bezwijken? Welnu: de autoverhuurder koppelt de - relatief sterke - resultaten over het tweede kwartaal met de boodschap tegen eind 2021 weer op Wall Street te willen noteren.

Hertz sloot op 30 juni de 'Chapter 11' doorstart van zijn activiteiten af, een pak schulden lichter. 'We zijn optimistisch over een duurzaam herstel van de reissector', stelt CEO Paul Stone. Hij zegt de vloot 'voorzichtig' te zullen beheren, om de rendabiliteit te optimaliseren.

-40% A KINGDOM FOR A RENTAL CAR In vergelijking met twee jaar geleden slankte Hertz op de Amerikaanse thuismarkt de vloot auto's met 40 procent af, tot 350.000 auto's.

Een tekort aan huurwagens - nadat verhuurfirma's vorig jaar massaal auto's in de ramsj deden - heeft deze zomer gelet op het snelle herstel van het vakantieverkeer in de Verenigde Staten de prijzen voor autoverhuur de hoogte ingejaagd.

Het kwartaalrapport van Hertz illustreert die relatieve schaarste. De verhuurder realiseerde over het tweede kwartaal op de Amerikaanse thuismarkt een omzet van 1,64 miljard dollar - drie keer meer als in de pandemische lente van 2020 - met 350.000 auto's. In het pre-pandemische tweede kwartaal van 2019 draaide Hertz met een 64 procent grotere vloot dan nu (575.000 auto's), slechts 12 procent meer omzet (1,85 miljard dollar).

Netto drong de groep Hertz, inclusief de relatief kleine internationale activiteiten, het verlies terug van 847 naar 168 miljoen dollar, bij een omzet die ruim verdubbelde naar 1,87 miljard dollar. Hertz vroeg op 22 mei 2020, toen de pandemie hard toesloeg, het gerechtelijk akkoord (Chapter 11) aan. De autoverhuurder probeerde zo bij een implosie van de vraag de schulden onder controle te houden. Op 30 juni 2021 kon een afgeslankt Hertz Chapter 11 verlaten.

Het aandeel is in oktober van de New York Stock Exchange geschrapt en wordt nu louter op de grijze markt verhandeld. Dat belette een leger vaak kleine beleggers niet om vóór de schrapping van de Big Board het aandeel ná aanvraag van het gerechtelijk akkoord fors hoger te jagen, van een dieptepunt van 0,56 dollar tot 5,50 dollar. Dit ondanks herhaalde waarschuwingen van Hertz zelf dat de aandelen zo goed als zeker waardeloos zouden blijken.

De kleine belegger kreeg niettemin gelijk. Meestal worden in een Chapter 11 alle 'oude' aandeelhouders uitgewist, maar Hertz is de regelbevestigende uitzondering. De overnemers van de groep, specialisten in 'probleembedrijven' als Knighthead Capital Management en Certares Opportunities, beloven de vroegere aandeelhouders ruim 1 miljard dollar uit te keren.