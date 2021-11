Het eerste Parijse beursrecord in 21 jaar: een grote luxe

In het vroegere Parijse beursgebouw huist nu moderne kunst van miljardair François Pinault, maar het is miljardair Bernard Arnault die met zijn LVMH de beurs op een record zet.

Net als het Amsterdamse record dit voorjaar kan je ook het eerste Parijse beursrecord in 21 jaar in vier letters samenvatten.

De Parijse sterrenkorf CAC40 sloot dinsdagavond voor het eerst sinds 4 september 2000 op een record af. Een beetje vergelijkbaar met de Amsterdamse AEX, die dit voorjaar het 20 jaar oude record sloopte.

Beide beursbarometers tikten in september 2000 een record aan met dank aan hun toen hoogvliegende telecomoperatoren: France Telecom (nu Orange) voor de CAC, KPN voor de AEX.

21 jaar later blijft er van die sterrenstatus van de telecommers weinig meer over: Orange noteert 92,5 procent (!) onder de piek van toen. Ook KPN is een schim van zijn vroegere zelf.

Maar beide sterrenkorven hebben nu een andere V12 onder de motorkap: in Amsterdam is dat ASML, de wereldmarktleider in even complexe als cruciale machines voor chipassemblage.

En in Parijs is dat LVMH , vooral dankzij het vlaggenschip Louis Vuitton, wereldmarktleider in luxe. Dat aandeel is sinds het najaar van 2000 ruim maal 8,5 gegaan. Zo'n V12 heeft de Brusselse Bel20 niet, waardoor die korf nog altijd 9 procent onder de piek van mei 2007 - 4.757 punten - noteert.