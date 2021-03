Dat de tradingapp Robinhood digitale confetti uitstort na een order en dat kleine beleggers via sociale media samenwerken om een aandeel als GameStop te boosten, vindt Jennifer Schulp prima. Als onderzoekster van een rechts-libertaire denktank werd ze als getuige opgeroepen voor de hoorzitting over GameStop in het Congres.

Amerikaanse Congresleden trommelden twee weken geleden alle hoofdrolspelers van de GameStop-saga op voor een hoorzitting. De oprichter van de app Robinhood, dat jonge beleggers verleidt met gratis beurstransacties, kreeg het hard te verduren, net als de CEO van flitshandelaar Citadel. Die laatste betaalt Robinhood voor het mogen uitvoeren van de orders van Robinhood-klanten, ‘payment for order flow’ in het jargon. De praktijk is controversieel, want voert Citadel de orders wel aan de beste prijs uit, en verdient Robinhood dan niet indirect op de kap van zijn klanten?

Ook Jennifer Schulp werd opgeroepen als getuige. Zij bestudeert financiële regulering voor de rechts-libertaire denktank Cato Institute. Schulp neemt het op voor het zogenaamde ‘domme geld’, de kleine belegger die via het chatforum Reddit een ongeziene hype ontketende in het aandeel van de kwakkelende videospelketen GameStop. Dat was een stok om hedgefondsen te pijnigen die zwaar ingezet hadden op een daling van GameStop. Schulp juicht toe dat kleine beleggers makkelijker toegang tot de markt krijgen en zo vermogen kunnen opbouwen. Al is de vraag of een casinomentaliteit zoals rond GameStop daarvoor de beste manier is.

Robinhood zou van beleggen een risicovol spel maken, met digitale confetti bij orders, aansporingen om vaker te handelen en het gebruik van alles-of-nietsopties. Volgens de beurswaakhond van Massachusetts spoort Robinhood onervaren beleggers aan onverantwoorde risico’s te nemen. Wat denkt u?

Jennifer Schulp: ‘Ik ga niet akkoord. Het is goed om onervaren beleggers te hebben, we moeten dat aanmoedigen. Er is ook niets verkeerd met een platform dat het aangenaam maakt om te beleggen. Ik betwijfel of confetti iemands gedrag verandert. Bij het evalueren van nieuwe platformen mag je er niet zomaar van uitgaan dat ze er hetzelfde moeten uitzien als we altijd hebben gekend. De kritiek van Massachusetts en anderen over de gamificatie van beleggen is dan ook weinig specifiek. Uiteraard moeten we oppassen voor misleidende en valse informatie van beursmakelaars, maar daarvoor bestaat al uitgebreide regelgeving.’

Is er geen gevaar dat nieuwe beleggers die zich verbranden aan speculatieve hypes zoals GameStop zich zullen afkeren van de beurs?

Schulp: ‘Bij beleggen loop je altijd het risico op verlies. Er zijn veel voorbeelden van professionele beleggers die klein begonnen zijn en verloren, maar daaruit geleerd hebben om dezelfde fouten niet opnieuw te maken. Je moet nieuwe beleggers helpen goede beslissingen te nemen door ze te onderwijzen en de risico’s duidelijk te maken, in plaats van hen te verhinderen eigen beslissingen te nemen.’

Leidt ‘payment for order flow’ niet tot ontransparante belangenconflicten met de kleine belegger als dupe?

Schulp: ‘Ik zie geen probleem. Beleggers moeten begrijpen dat makelaars zoals Robinhood ergens hun geld moeten verdienen. Dat moet duidelijk zijn. Er is wel een mogelijk belangenconflict waarbij klanten niet de beste orderuitvoering krijgen, maar dat is oplosbaar. De Amerikaanse beurswaakhond bestudeert dat al jaren.’

Is de marktstructuur voldoende fair, of hebben grote spelers met supersnelle computers een voordeel?

Schulp: ‘Het is gecompliceerd. Er zijn structuren mogelijk waarbij bepaalde marktspelers systematisch benadeeld worden. Daarnaast zal er altijd de perceptie zijn dat de kleine belegger benadeeld is omdat hij niet over dezelfde mogelijkheden beschikt. Daarom is het opmerkelijk dat kleine beleggers in staat waren samen te werken en een gesofisticeerde short squeeze (fondsen die op een koersdaling speculeerden verplichten om met verlies hun kar te keren, red.) uit te voeren. De markten zijn veranderd door de opmars van gratis beurstransacties en de impact van chatfora. In die mate dat institutionele beleggers klagen dat de toegenomen stroom retailorders hun vertrouwde trading overhoopgooit.’

Hoe moet Wall Street omgaan met de impact van sociale media als Reddit op markten?

Schulp: ‘Dat kleine beleggers elkaar vinden op sociale media is geen probleem. Het zou alleen problematisch zijn als sprake is van manipulatie, maar dat gebeurde vroeger ook al via andere kanalen zoals kranten. Nieuwe regelgeving is niet nodig. Het is afwachten of Wall Street er klaar voor is, al heeft het bewezen zich te kunnen aanpassen aan nieuwe risico’s. Je merkt nu al dat professionele beleggers aandachtiger naar sociale media kijken om te zien welke aandelen daar over de tong gaan.’