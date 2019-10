‘Het is hoog tijd uw portefeuille klimaatbestendig te maken'

De inspanningen om de opwarming af te remmen worden fors opgedreven. Het is tijd voor beleggers om daarop in te spelen, zegt econoom Luc Van Liedekerke.

De harde boodschap die de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg de wereldleiders vorige maand voorschotelde, zal nog lang nazinderen. Dat actie nodig is om de opwarming van de aarde af te remmen, lijdt geen twijfel. Als belegger kan je daar je steentje toe bijdragen en er je voordeel mee doen. Bijvoorbeeld door te investeren in bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen of die hard hun best doen om hun activiteiten duurzamer te maken.

‘Je moet nu de samenstelling van je investeringsportefeuille veranderen’, zegt Luc Van Liedekerke, professor aan UAntwerpen en de KU Leuven. De filosoof-econoom was vorige week gastspreker op het Sustainable Investing Forum van Allianz Global Investors en Robeco, twee vermogensbeheerders die focussen op duurzaam beleggen.

‘De klimaatverandering is een complex probleem. De machine zal niet stoppen. Zelfs als we de CO2-uitstoot verminderen, zal de opwarming doorzetten’, werpt Van Liedekerke ons voor. We werken slechts aan een tussenoplossing, die wel dringend nodig is. Het akkoord van Parijs (2015) wekte hoop, maar de Verenigde Staten zijn eruit gestapt en nu al is duidelijk dat veel landen de doelstellingen van het akkoord niet halen. De vraag is wanneer de mensheid echt in actie schiet.

Economische kost

Volgens Van Liedekerke moeten daarvoor vier voorwaarden vervuld zijn. De wetenschap moet juist zitten, er moet duidelijkheid zijn over de economische gevolgen, er is een breed draagvlak nodig en de overheden moeten passende regels uitwerken en toepassen. Wat de klimaatverandering betreft, is de wetenschappelijke voorwaarde vervuld. ’99 procent van de wetenschappers gelooft dat menselijke activiteit de oorzaak is van de opwarming. Je zou gek moeten zijn om de resterende 1 procent te geloven.’

De economische kosten van de klimaatverandering zijn een ander paar mouwen. Daarover moet nog veel studiewerk worden verricht. ‘We hebben dringend economen nodig die de klimaatverandering veel dieper bestuderen’, lanceerde Van Liedekerke een oproep. Wat we wel weten is dat een stijging van de gemiddelde temperatuur met 2,5 graden een negatieve impact van 2 procent op het algemeen welzijn heeft. Er zijn echter grote verschillen tussen landen en regio’s, tussen rijke en arme landen.

Europa

Positief is dat de geesten rijp lijken om in te grijpen. Uit onderzoek blijkt dat 92 procent van de Europeanen maatregelen steunt om de energie-efficiëntie te verhogen en te evolueren naar een klimaatneutrale economie. De kaarten liggen goed voor overheden om concrete maatregelen te nemen en een passende regelgeving in te voeren.