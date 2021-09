Het kan verkeren

Las Frankensteingewijs restanten van de Belgische koloniale geschiedenis aan elkaar en vier decennia later zit de teller aan 3 miljard euro. Welkom bij Brederode.

Deze avond nabeurs: het halfjaarrapport van Brederode . Toegegeven: hoe objectief we in onze beursverslaggeving proberen te zijn, we kunnen niet ontkennen dat we een zwak hebben voor deze holding.

Deels omdat oprichter Pierre van de Mersch - het dagelijks bestuur is intussen in handen van zoon Axel - op jaarvergaderingen al eens durfde een lang exposé af te steken over het werk van Benoît Mandelbrot, de vader van de fractale economie. En zo het geduld van de aanwezige aandeelhouders, die gewapend met blocnote en bic wilden horen welke aandelen 'de Belgische Warren Buffett' koopwaardig vond, op de proef stelde.

Een vergelijking die niet echt overdreven is. Warren Buffett startte met één lege textielholding (Berkshire Hathaway). Van der Mersch boetseerde initieel als een soort veredelde hobby Brederode - genoemd naar het eerste kantoor in de Brederodestraat, achter de rug van Leopold II aan het Brusselse Troonplein - uit het kluwen van lege beursschelpen dat in de jaren 70 en 80 op het Brusselse koersenbord rondklotste. Van vergane koloniale glories zoals heveaplantage Bamboli, Belgo-Katanga en Cotoni tot het wrakhout van steenkoolmaatschappijen als Société de Monceau-Fontaine, Andre-Dumont en Helchteren-Zolder-Houthalen. Na een tussenstop in Waterloo is de holding intussen uitgevlagd naar een anonieme buitenwijk van Luxemburg.

De kans is reëel dat de cijfers deze avond zullen aangeven dat de portefeuille de 3 miljard euro nadert of zelfs overschrijdt. Niet slecht voor iemand die in 1958 als bediende bij de Banque Lambert begon. Die portefeuille is voor de kleine helft met beursgenoteerde aandelen (van Novartis over Intel tot Samsung) en de grote helft met private-equity (fondsen van sectorreuzen als Bain, Carlyle en EQT) gestoffeerd.