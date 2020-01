Het kwartaalrapport van 700 miljard

Sinds de zeldzame waarschuwing exact een jaar geleden is de beurswaarde van Apple verdubbeld. Onder meer dankzij oorstokjes.

Dinsdag nabeurs komt het op één (Saudi Aramco) na waardevolste bedrijf ter wereld met het kwartaalrapport: Apple . De lat ligt op Tia Hellebaut-niveau: terwijl de Californische techreus een jaar geleden nog waarschuwde voor tegenvallende verkopen, is de beurswaarde de voorbije 12 maanden - zoals The Wall Street Journal aanstipt - met het equivalent van een JPMorgan plus een ExxonMobil gestegen.

Die 700 miljard dollar extra komt er niet zozeer omdat de resultaten spectaculair verbeterd zijn, al verwacht het Wall Street-analistenheir volgens onderzoeksbureau FactSet wel een recordomzet van 88,45 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder en een fractie meer dan het recordkwartaal twee jaar geleden. De nettowinst per aandeel zou - met dank aan de continuë bulkinkopen van eigen aandelen - bijna 9 procent toenemen naar 4,54 dollar.

Maar terwijl de recordwinst eind 2017 grotendeels aan de lancering van de iPhone X te danken was, verwachten analisten nu een vlakke omzet uit de iconische smartphone. Al blijft het vreemd een omzet van meer dan 51 miljard dollar uit één product als 'vlak' te omschrijven.

Wat Wall Street echter apprecieert, is dat CEO Tim Cook steeds meer inkomsten weet aan te boren uit het het 'ecosysteem' van die iPhone. Dat zijn toebehoren zoals de steeds meer alomtegenwoordige 'oorstokjes' die de AirPods zijn. De omzet uit die 'wearables' - inclusief AppleWatch - zou 35 procent stijgen tot 9,85 miljard dollar.

Nog indrukwekkender zijn de diensten, zoals Apple Pay, AppleCare en Apple TV+, waar de teller 20 procent hoger zou gaan naar meer dan 13 miljard. Dat soort recurrente inkomsten weten beleggers méér te appreciëren dan eenmalige inkomsten uit de verkoop van hardware, zelfs iconische hardware als de iPhone.