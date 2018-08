Het vlotte cijferwerk van KBC Ancora

Over het per 30 juni afgesloten boekjaar valt de omzet van de verankeringsholding boven KBC, 232,7 miljoen euro, voor 99,9 procent samen met de 232,5 miljoen aan dividenden die ze van de bank- en verzekeringsgroep ontving.

Trek daar de 15,1 miljoen rentelasten op de schulden en de 2,5 miljoen euro werkingkosten - plus iet of wat mysterieuze 2.000 euro 'andere kosten' - van af en je komt uit op de nettowinst van 215 miljoen euro of 2,75 euro per aandeel.

Tegenover dat ene actief, staat nog één passief: 356 miljoen nettoschulden, of 4,55 euro per aandeel. Om de intrinsieke waarde van het aandeel te berekenen moet je de KBC-beurskoers - 61,20 euro vrijdagavond - met 0,99 vermenigvuldigen en daar 4,55 euro van aftrekken.

Resultaat: 56,04 euro. De huidige beurskoers van KBC Ancora, 43,52 euro, impliceert dus een korting van goed 22 procent. De korting is zo goed als stabiel tegenover begin dit jaar (21%). KBC Ancora (-17%) is dit jaar forser gezakt dan KBC zelf (-13%), maar daar staat tegenover dat de nettoschuld licht is toegenomen. Dat komt omdat de holding eind december al het voorschotdividend van KBC had ontvangen, maar dat zelf pas in juni naar de eigen aandeelhouders doorsluisde.