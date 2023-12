‘Het zou een ramp zijn als Google niet veroordeeld raakt als monopolist’

Kan de Amerikaanse overheid monopolisten nog ter verantwoording roepen? Dat is de torenhoge inzet van de rechtszaak tegen Google, de belangrijkste monopoliezaak in decennia. ‘Bij een verlies ontspringt niet enkel Big Tech de dans, maar vele bedrijven’, zegt de topexperte Fiona Scott Morton. Een Frans veto versperde dit jaar haar weg naar een sturende rol in Europa’s concurrentiebeleid.