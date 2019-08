Hint Powell in Jackson Hole op extra renteverlaging?

Beleggers hopen dat Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), vrijdag meer duidelijkheid verschaft over het geplande rentebeleid.

Powell houdt de openingstoespraak op de conferentie van het Fed-kantoor van Kansas City in Jackson Hole, de jaarlijkse jamboree van centraal bankiers. De conferentie heeft dit jaar een erg algemeen thema: ‘uitdagingen voor het monetair beleid’.

Powell zal wellicht relatief vaag zijn, onder meer omdat de centrale bank verdeeld is.

De financiële markten kijken vooral uit naar hints van Powell over renteverlagingen later dit jaar. De voorzitter van de Fed heeft de jongste jaren in Jackson Hole vaak laten doorschemeren dat een bijsturing van het beleid op komst was.

De Fed verlaagde eind juli voor het eerst in tien jaar de rente en opende de deur voor verdere verlagingen. Maar Powell waarschuwde ook voor overdreven verwachtingen. ‘Dit is een tussentijdse aanpassing van de rente. Dit is niet de start van een lange reeks renteverlagingen’, zei hij.

Handelsoorlog

Sindsdien heeft de escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China de economische vooruitzichten verder doen verslechteren. De VS zullen vanaf 1 september extra importtaksen heffen op Chinese producten. Ze viseerden eerst producten met een waarde van 300 miljard dollar, maar president Donald Trump besliste later om populaire producten als smartphones en laptops vrij te stellen.

China reageerde snel. Het liet zijn munt dalen onder de psychologisch belangrijke grens van 7 yuan per dollar en lanceerde een boycot van Amerikaanse landbouwproducten. Bovendien waarschuwde Peking dat nog vergeldingsmaatregelen op komst zijn.

Die escalatie van het handelsconflict heeft de speculatie over extra Amerikaanse renteverlagingen aangewakkerd. De rentetermijnmarkt verwacht dat de Fed dit jaar nog drie keer in de rente knipt: in september, oktober en december. Economen zijn voorzichtiger en voorspellen nog één renteverlaging in 2019.

Verdeelde Fed

Powell zal wellicht relatief vaag zijn, onder meer omdat de centrale bank verdeeld is. Twee van de tien stemgerechtigde Fed-bestuurders, Esther George en Eric Rosengren, stemden eind juli tegen de renteverlaging. Ze vonden de versoepeling van het beleid voorbarig.

Evaluatie van onderzoek is nodig omdat de Fed sinds 2012 slechts vijf maanden zijn inflatiedoelstelling van 2 procent heeft gehaald. James McCann Aberdeen Standard Investments

Rosengren herhaalde deze week zijn bezwaar. Hij zei dat het niet zeker is dat de tragere groei van de wereldhandel en wereldeconomie de groei van de Amerikaanse economie sterk zal afremmen.

De jongste economische cijfers van de Amerikaanse economie geven tegenstrijdige signalen. Enerzijds blijven de werkgelegenheid en kleinhandelsomzet flink stijgen en is de werkloosheid heel laag. Anderzijds daalt de industriële productie en staat het consumentenvertrouwen onder druk.

Inflatiedoelstelling

Na de toespraak van Powell zullen de centraal bankiers en academici op de conferentie nieuw economisch onderzoek bespreken. Die debatten moeten de Fed helpen bij de evaluatie van zijn strategie. ‘Die evaluatie is nodig omdat de Fed sinds 2012 slechts vijf maanden zijn inflatiedoelstelling van 2 procent heeft gehaald’, zegt James McCann, econoom van de vermogensbeheerder Aberdeen Standard Investments.

De Fed is van plan zijn inflatiedoelstelling van 2 procent te verfijnen. Als de inflatie in een bepaalde periode te laag is, moet de inflatie de volgende periode hoger zijn om op langere termijn een gemiddelde van 2 procent te realiseren. Omdat de inflatie de jongste jaren doorgaans lager was dan de doelstelling ontstaat meer ruimte om de komende jaren een soepeler monetair beleid te voeren. Dat vooruitzicht moet de inflatieverwachtingen hoger duwen.