Hipsterbaarden kosten P&G 8 miljard dollar

Beleggers focussen echter niet op het kwakkelende Gillette, nu consumenten meer Ariel en Pampers blijken te kopen naarmate de groep haar prijzen verhoogt.

Het is een prestatie om u tegen te zeggen: een afboeking van 8 miljard dollar doorslikken en niemand die er van wakker ligt. Dat is het geval bij Procter & Gamble . De consumptiegigant trekt 4,3 procent hoger naar 120,49 dollar, een record, en helpt zo ook de Dow Jones op koers houden. De oudste beursbarometer ter wereld noteert 0,2 procent lager.

Schermvullende weergave ©P&G

Nochtans dook P&G afgelopen kwartaal 5,2 miljard dollar in het rood, tegenover een nettowinst van 1,9 miljard een jaar eerder. De reden is een minwaarde van 8 miljard dollar op het merk Gillette, de scheermesjesproducent die P&G in 2005 voor 57 miljard dollar overnam.

In het persbericht verwijst het management omfloerst naar 'de lagere scheerfrequentie'. Lees: in 2005 kon Gillette zijn mesjes nog promoten als 'the best a man can get', maar in een wereld van hipsterbaarden is de marktwaarde van een gladde huid serieus gedevalueerd.

Maar beleggers vergeven de faux pas in het onderste lijntje van P&G, met dank aan het bovenste lijntje. Met een organische groei van 7 procent zette de groep achter merken als Pampers, Ariel, Dash, Dreft, Swiffer en Always de sterkste prestatie in ruim een decennium neer.