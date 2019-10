'Historisch dieptepunt Noorse kroon is een raadsel'

De Noorse kroon is woensdag tegenover de euro gedaald naar het laagste peil ooit. Specialisten zijn verbaasd maar vinden de munt koopwaardig.

Een erg zwakke munt van een sterke economie. Dat is samengevat het verhaal van de Noorse kroon. De munt zakte woensdag even naar 10,1677 kronen per euro en dook daarmee onder de vorige bodemkoers, die dateert van elf jaar geleden.

De koersdaling is opmerkelijk. De prijs van olie, het belangrijkste exportproduct, was de jongste dagen relatief stabiel. Bovendien verhoogde de Noorse centrale bank in september voor de derde keer dit jaar de rente, terwijl de Europese Centrale Bank de rente verlaagde.

Rente

Dit maakt de Noorse kroon aantrekkelijker als beleggingsmunt. De tienjaarsrente bedraagt 1,2 procent in Noorwegen en -0,1 procent in België.

‘Ik ben even verrast als u over de daling van de Noorse kroon’, zegt Karel De Cuyper, obligatiespecialist van KBC in Luxemburg. ‘Ik zie geen enkele passende reden.’ Ook Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, is verbaasd. ‘Ik begrijp de recente koersdaling niet. Dit is een raadsel.’

Beide specialisten sluiten niet uit dat het Noorse staatsinvesteringsfonds kronen heeft verkocht. Zo’n verkoop zou de koersdaling kunnen verklaren.

Koopwaardig

Kjetil Martinsen, econoom van Swedbank, vermoedt dat de grote onzekerheid en handelsoorlog een rol spelen. ‘Het lijkt erop dat beleggers munten van kleine open economieën mijden.’

Gijsels is al lang positief over de Noorse kroon. ‘De Noorse kroon is een mooie diversificatie in een beleggingsportefeuille. De rente is hoger en Noorwegen is een land met veel reserves en weinig schulden. We blijven de Noorse kroon aanbevelen.’