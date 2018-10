Historisch lage rente doet kasbons wegkwijnen

De waarde van alle Belgische kasbons in omloop is sinds 1995 met liefst 90 procent gedaald. Heeft het ooit populairste spaarproduct nog een toekomst?

Kasbons zijn uit de mode. Het uitstaande bedrag van dit soort bankobligaties daalde in augustus voor het eerst in tientallen jaren onder 10 miljard euro, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Ter vergelijking: in mei 1995 bereikte het succes van de kasbons met een omloop van 98,6 miljard euro een hoogtepunt.