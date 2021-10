Hoe beleggen tijdens stagflatie?...

Als het stagflatiescenario werkelijkheid wordt, staan de markten woelige tijden te wachten. Hoe bescherm je je portefeuille als de inflatie fors oploopt maar de groei stokt?

Een langdurige stagflatie is bij de strategen niet het basisscenario, maar de bezorgdheid erover neemt zienderogen toe. Volgens een rondvraag van Deutsche Bank ramen professionele beleggers de kans op stagflatie in de VS op 22 procent. Voor Europa loopt dat op tot 33 procent. Driekwart van de institutionele beleggers ziet het als de grootste bedreiging voor de markten.

Ook de bedrijven maken zich zorgen. In het pas begonnen cijferseizoen waarschuwt meer dan de helft voor hogere inputprijzen en schaarste aan onderdelen of grondstoffen, wat nog meer prijsinflatie veroorzaakt.

‘Stagflatie is een event met een lage waarschijnlijkheid, maar een mogelijk grote impact’, waarschuwt Mohamed El-Arian, de hoofdeconoom van Allianz. ‘Als de beleidsmakers hier vlug genoeg op reageren, zullen de risico’s snel verdwijnen. De Amerikaanse centrale bank mag daarom haar voet niet te snel van het monetaire stimuluspedaal lossen.’

Met inflatiegelinkte obligaties beschermt u zich tegen inflatie, maar helaas zijn die fors duurder geworden sinds het inflatiespook is opgedoken.

Vorige periodes met stagflatie kunnen ons veel leren over de gevolgen voor de markten. ‘De voorlopig laatste langdurige periode met stagflatie was tussen 1966 tot 1982’, zegt Edward McQuarrie, professor-emeritus aan de universiteit van Santa Clara en een autoriteit in de geschiedenis van Wall Street. ‘De inflatie beliep toen gemiddeld 6,8 procent, vier keer meer dan in de periode tussen 1947 en 1965. De reële groei van de economie bleef beperkt tot 2,2 procent, minder dan de helft van de 4,5 procent de decennia voordien.’

Obligaties

Wie denkt dat er met obligaties niets te verdienen valt tijdens stagflatie, is verkeerd, luidt de eerste conclusie. Amerikaanse obligaties met korte looptijden leverden 7,1 procent op, en boden dus extra koopkracht. Als de centrale banken de rente verhogen, kunnen obligatiehandelaars de opbrengst van aflopend schuldpapier herinvesteren in obligaties met een hogere coupon. Door de looptijden van hun portefeuilles in te korten, maakten ze in die periode winst. De hogere opbrengst van de nieuwe obligaties compenseerde het verlies aan nominale waarde van oudere effecten. Het louter aanhouden van obligaties met lange looptijden leverde met 4,4 procent minder op dan de inflatie, en vernietigde dus koopkracht. Een goede fondsbeheerder kan tijdens stagflatie het verschil maken.

4,4% LANGLOPENDE STAATSOBLIGATIES Langlopende Amerikaanse staatsobligaties leverden tijdens de voorlopig laatste langdurige periode met stagflatie 4,4 procent per jaar op, minder dan de inflatie van 6,8 procent.

Met ‘inflation linked bonds’ beschermt u zich ook tegen inflatie, want de coupons zijn gekoppeld aan de evolutie van de levensduurte. Helaas zijn dit soort obligaties fors duurder geworden sinds het inflatiespook is opgedoken. U koopt ze het best wanneer er geen vuiltje aan de lucht is.

Voor een kleine belegger is het trouwens niet makkelijk aan inflatiegelinkte obligaties te geraken. U koopt ze best via een fonds. Om de inflatie te verslaan koppelen fondsbeheerders vaak posities in inflation linked bonds aan shortposities in futures (termijncontracten) op gewone obligaties, of maken ze gebruik van renteswaps.

Aandelen

Voor aandelenbeleggers is er zowel goed als slecht nieuws: tijdens de langste stagflatieperiode bracht de beurs in reële termen – na inflatie – niets op. Maar u verloor ook geen koopkracht, want de beurs evenaarde perfect de inflatie. ‘Het gaat om een van de langste periodes sinds 1793 waarin Wall Street een nulrendement opleverde’, stelt McQuarrie.

De dividenden maakten het verschil. De Dow Jones stak voor het eerst zijn neus boven 1.000 punten begin 1966, maar bengelde de volgende 16 jaar onder dat peil. Het gemiddelde dividendrendement op Wall Street bedroeg toen meer dan 5 procent, tegenover 1,8 procent nu.

Andere studies wijzen op slechtere beursrendementen tijdens stagflatie. De zakenbank Goldman Sachs hield ook rekening met kortere periodes van negatieve groei en hoge inflatie de voorbije 60 jaar. Met de S&P500-index slikte u per kwartaal een gemiddeld koopkrachtverlies van 2,1 procent.

Flinterdunne marges

Al zijn er enorme verschillen tussen sectoren en individuele aandelen. Ondernemingen die de gestegen kosten moeilijk kunnen doorrekenen, zijn kwetsbaar. En bedrijven die met flinterdunne marges werken, dreigen snel in het rood te belanden.

Als de stagflatoire tendenzen aanhouden, zijn bedrijven die over prijszettingsmacht beschikken aantrekkelijk. David Kostin Hoofdstrateeg Amerikaanse aandelen Goldman Sachs

‘Als de stagflatoire tendenzen aanhouden, zijn bedrijven die over prijszettingsmacht beschikken aantrekkelijk’, zegt David Kostin, de hoofdstrateeg van Goldman Sachs. En dat zijn er best veel. Het gaat in de eerste plaats om bedrijven met ijzersterke merken, die de klanten ondanks alles blijven kopen. Zoals de IT-reus Apple of de drankenmaker Coca-Cola .

In Europa rapporteerden de reuzen in consumentenproducten Nestlé (met merken als Nespresso, Herta, Perrier) en Unilever (Dove, Knorr, Magnum) sterke cijfers. Unilever slaagde erin zijn prijzen vorig kwartaal met 4,1 procent op te trekken. Op de Brusselse beurs kondigden AB InBev en Lotus Bakeries prijsverhogingen aan. Bedrijven zonder sterke merken die daarenboven met scherpe concurrentie kampen, hebben het moeilijker. Het beurshuis Jefferies waarschuwde woensdag dat de kosteninflatie alle besparingen bij de luiermaker Ontex zal opvreten.

Postzegels

Ook ondernemingen met unieke producten of diensten, of weinig concurrentie, kunnen makkelijker prijsverhogingen doorvoeren. Denk aan BPost , dat een monopolie heeft op de brievenpost in ons land en de prijs van postzegels met 8,2 procent verhoogt. Wie soda wil, kan bijna alleen bij Solvay terecht. De chemiegroep maakt sommige chemicaliën 20 à 30 procent duurder. Ook farmabedrijven met innovatieve producten of dominante technamen, genre Facebook of Alphabet (Google), kunnen stagflatie makkelijker aan.

Ondanks het gevaar op renteverhogingen scoort technologie relatief goed tijdens stagflatie. Jerry Braakman Hoofdstrateeg First American Trust

‘Ondanks het gevaar op renteverhogingen scoort technologie relatief goed tijdens stagflatie’, zegt Jerry Braakman, strateeg van First American Trust. ‘Kies vooral bedrijven die erin slagen fors te blijven groeien. Die steken schril af tegenover de slabakkende economie.’

Braakman raadt ook beursgenoteerd vastgoed aan, op voorwaarde dat het niet te diep in de schulden zit. De gereglementeerde vastgoedvennootschappen (gvv’s of reits) voldoen daar door de wettelijke verplichtingen aan. ‘Het zijn bedrijven met veel vaste activa. De oplopende inflatie maakt de panden in hun portefeuilles meer waard. Bovendien zijn de huurprijzen vaak gelinkt aan de inflatie, wat hun winst ondersteunt.’ Vooral vastgoed dat minder afhangt van de conjunctuur zou zich weerbaar moeten tonen. In Brussel is dat een woningverhuurder als Home Invest , of rusthuiseigenaars als Aedifica of Care Property . Door de boomende e-commerce is ook logistiek vastgoed in trek.

Grondstoffen

Grondstoffen en de bedrijven die ernaar delven of energie produceren, bieden ook vaak bescherming. De dure grondstoffen en energie liggen mee aan de basis van de inflatieklim. ‘Op korte termijn zijn de grondstoffenprijzen en de inflatie aan elkaar gebonden. Maar op langere termijn schaden dure grondstoffen de economie, wat op de vraag weegt en de prijzen weer doet dalen’, waarschuwt Althea Spinozzi van Saxo Bank.

In de jaren 70 deden vooral landbouwgrondstoffen het goed. Door de hogere prijzen investeren boeren meer, wat goed nieuws is voor bijvoorbeeld meststoffenmakers als OCI of K+S , of producenten van tractoren als CNH Industrial of Deere .

Bij de banken zit u goed als de monetaire autoriteiten de rente verhogen om de inflatie te bestrijden. Al moeten de centrale banken op een dunne koord dansen omdat renteverhogingen ook de economie pijn doen. Daarom blijft het voor financiële instellingen oppassen.

Goud

Goud blonk in de jaren 70 uit. Van 1970 tot 1980 spurtte het edelmetaal van 35 naar 800 dollar per ounce. Velen menen dat goud dit keer geen veilig baken is. Vorige maand kenden de goudfondsen zelfs de grootste uitstroom in zes jaar. Goud heeft concurrentie gekregen van cryptomunten, die alle kanten kunnen uitzwiepen. Er zijn er al meer dan 6.000. Die zijn volgens JPMorgan-topman Jamie Dimon allemaal 0 dollar waard, maar voor veel anderen zijn ze de nieuwe heilige graal.

Alles bij elkaar blijft een lange periode van stagflatie extreem onwaarschijnlijk. Emmanuel Roman CEO Pimco