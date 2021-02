Hoe boert ING?

Kepler verwacht een fors dividendrendement voor 2021. De nieuwe CEO van de Belgische tak beleeft zijn vuurdoop.

Vrijdag om 7.30 uur maakt de Nederlandse bankgroep ING haar resultaten voor het vierde kwartaal van 2020 bekend. De analisten verwachten dat de nettowinst over de laatste drie maanden van vorig jaar uitkomt op 464 miljoen euro en dat de bank een dividend van 0,1 euro per aandeel zal aankondigen over 2020.

Beurshuis Kepler verwacht een iets hoger dividend van 0,11 euro. 'We verwachten dat in 2021 in totaal 1,07 euro aan dividenden uitgekeerd wordt wat overeenkomt met een dividendrendement van 13,7 procent. ING blijft een van onze topideeën omdat ING een aantrekkelijk dividendrendement geeft en omdat er ruimte is voor de inkoop van eigen aandelen zodra de beperkingen van de Europese Centrale Bank (ECB) aflopen. Het is een goed aandeel om in te spelen op mogelijke inflatie.' Kepler heeft een koopadvies en een koersdoel van 11,60 euro voor het aandeel.

Integratieprogramma

Voorts kijken beleggers uit naar informatie over het besparingsplan. In november verraste ING met het nieuws dat het een ambitieus internationaal integratieprogramma van verschillende diensten terugdraait en 1.000 banen schrapt.

Peter Adams, sinds vorige maand officieel CEO van ING België, beleeft vrijdag zijn vuurdoop als hij de cijfers van de Belgische ING-dochter toelicht. Net als veel andere banken heeft ING België het moeilijk om de slinkende rente-inkomsten te compenseren via nieuwe activiteiten.