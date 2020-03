Hoe groot is de krimp in de eurozone en de VS?

Het onderzoeksbureau IHS Markit publiceert dinsdag zijn indicatoren van de economische activiteit in de eurozone en de VS. Die zullen een indicatie geven van de impact van de coronapandemie op de economische groei .

Economen verwachten dat de indicator voor de eurozone in maart met liefst 13,7 punten zakt naar 37,9 punten, het laagste peil sinds de zware recessie van 2009. Een score onder 50 punten wijst op een daling van de activiteit in de privésector. Omdat de meeste antwoorden wellicht tussen 10 en 20 maart zijn ingezameld, houdt de indicator nog niet ten volle rekening met de gebeurtenissen van de jongste dagen.

VS

De indicator voor de VS daalt wellicht met ruim 5 punten naar 44 punten. De impact van de pandemie op de Amerikaanse economie is kleiner dan in de eurozone, omdat de VS voorlopig minder zijn getroffen door het virus en de regering-Trump minder drastische maatregelen heeft genomen.