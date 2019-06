Hoe krijgen centrale banken weer greep op de economie?

Hardnekkig lage rentes zijn niet alleen een kopzorg voor spaarders. Als centraal bankiers opnieuw greep op de economie willen krijgen en het populisme hopen te bezweren, moet hun monetaire strategie overboord. Daarover brainstormden ze deze week, maar zijn ze wel ambitieus genoeg?

Chicago was deze week even het centrum van de monetaire wereld. De Amerikaanse centrale bank (Fed) organiseerde er een tweedaagse academische conferentie als hoogtepunt van een denkoefening die in november startte en tegen het jaareinde een antwoord moet opleveren. De hersenbreker: met welke strategie kunnen centrale banken opnieuw grip krijgen op de nieuwe economische realiteit van lage rentes, lage inflatie en lage groei?

Dat Chicago het toneel was, is bijna symbolisch. Milton Friedman legde als invloedrijke econoom van de Chicago School de intellectuele basis voor het monetaire beleid waarmee de stagflatie (hoge inflatie en lage groei) van de jaren 70 bestreden werd. Het spookbeeld van inflatie bepaalde de daaropvolgende decennia het marsorder van de centrale banken. De inflatie onder controle houden werd de prioriteit, met renteverhogingen als typisch wapen om de economie af te koelen en oplopende prijzen af te remmen.

Dat sommigen pleiten voor een nieuwe revolutie na die van Friedman vier decennia geleden, komt omdat de uitdaging voor de inflatie is omgekeerd: ze is te laag en met geen stokken omhoog te krijgen.

Centrale banken moeten voorbereid zijn als de volgende recessie toeslaat. Anders dreigen populisten aan kracht te winnen. Gauti Eggertsson economieprofessor Brown University (VS)

Dat knaagt aan de geloofwaardigheid van centraal bankiers in de VS en de eurozone, die allebei een inflatiedoel van om en bij 2 procent hanteren, maar dat cijfer zelden haalden in het voorbije decennium. Sinds de Fed in 2012 zijn inflatiedoel vastlegde op 2 procent, lag de werkelijke inflatie 85 procent van de tijd lager. De Europese Centrale Bank (ECB) kampt met een nog lagere inflatie.

De gedaalde inflatie is problematisch omdat ze het cruciale rentewapen waarmee centrale banken de economie stimuleren en recessies bestrijden, saboteert. De lage inflatie gaat gepaard met een wereld waarin de reële evenwichtsrente - het rentetarief waarbij de economie perfect draait, zonder oververhitting of onbenut potentieel - structureel gedaald is. Over het waarom woedt een groot debat, met de lagere productiviteit en de vergrijzing als mogelijke verdachten. Voor de gedaalde inflatie wijzen economen naar globalisering en digitalisering: goedkope producten uit China en de genadeloze prijstransparantie dankzij het internet drukken het prijsniveau.

Nulgrens

Wat de oorzaken ook mogen zijn, voor centrale banken betekent de lagere rente dat ze sneller op de nulgrens botsen als ze via renteverlagingen de economie willen boosten. Ze kunnen de economie dus mogelijk te weinig stimuleren, met een nodeloos lange periode van lage groei en hoge werkloosheid tot gevolg. De Fed-rente bedraagt nu maar 2,25 tot 2,5 procent, terwijl de Fed bij vorige recessies de rente typisch 5 procentpunten naar beneden duwde.

Belangrijk is dat de economie reageert op de reële rente, het verschil tussen de nominale beleidsrente van de centrale bank en de inflatie. Meteen wordt duidelijk waarom lage inflatie zo vervelend is voor centraal bankiers, zeker nu hun beleidsrente al zo laag is. Een extra scheut inflatie zou de reële rente lager duwen en een extra stimulus opleveren. Het alternatief is de beleidsrente onder nul duwen, maar dat kan maar beperkt. Bij een te negatieve rente dreigen spaarders hun tegoeden in cash om te zetten.

Schermvullende weergave ©AFP

Vandaar de missie om via een herbronning de inflatie nieuw leven in te blazen en meer beleidsruimte te creëren voor centrale banken, weg van de gevreesde nulgrens. In zijn toespraak in Chicago noemde Fed-voorzitter Jerome Powell het aanschurken van de beleidsrente tegen de nulgrens ‘de belangrijkste monetaire beleidsuitdaging van onze tijd’. Hij ziet het als zijn opdracht het inflatiedoel van 2 procent opnieuw geloofwaardig te maken en zo de verwachtingen van de markt effectief naar dat doel te sturen.

Een oefening die ze bij de ECB en andere centrale banken met belangstelling volgen. Net als de Fed behielp de ECB zich de voorbije jaren met onconventionele maatregelen als het massaal opkopen van staatspapier om de langetermijnrente te drukken, maar de doeltreffendheid en de neveneffecten van dat beleid zijn minder duidelijk.

Conservatief

Thomas Costerg, Fed-watcher bij de vermogensbeheerder Pictet volgt aandachtig de monetaire brainstorming. ‘Dit moet zowat het grootste debat over monetair beleid zijn sinds de jaren 30 en de goudstandaard. Alleen lijkt de Fed niet te beseffen hoe verregaand er gediscussieerd wordt in academische kringen. Ze kiest voor een saaie, conservatieve aanpak’, zegt Costerg teleurgesteld.

In zijn speech verwees Powell naar ‘compensatiestrategieën’ als een mogelijke route. De centrale bank belooft een periode van te lage inflatie te compenseren met een tijdelijk teveel aan inflatie nadien, zodat de doelstelling gemiddeld bereikt wordt over een bepaalde periode, bijvoorbeeld vijf jaar. De belofte dat ze binnenkort een hogere inflatie zal tolereren, moet consumenten en bedrijven ertoe aanzetten om nu al het geld te laten rollen, wat de economie sneller wegstuurt van de nulgrens. Meteen is het inflatiedoel van 2 procent opnieuw geloofwaardig. In theorie althans.

‘Average inflation targeting’ heet zo’n strategie. Analisten van het beurshuis JPMorgan zien dat als de meest waarschijnlijke uitkomst van de Fed-denkoefening. Een van hun argumenten is dat die strategie het dichtst bij het huidige beleid ligt en de minst radicale verandering is in vergelijking met andere opties.

Net die bescheidenheid ergert Costerg. ‘Average inflation targeting doet het monetair beleid maar in babystapjes bewegen. In de praktijk volgt de Fed al deels zo’n strategie door flexibel om te springen met het inflatiedoel. Hij hanteert een soepel beleid omdat hij voordien zo lang onder zijn inflatiedoel zat.’ Compensatie dus.

Om haar doelstelling te bereiken zal de centrale bank eerst extra gas moeten geven. Dat is goed voor de aandelenbelegger. Peter Vanden Houte hoofdeconoom ING België

Costerg pleit voor een diepgaande aanpak, waarbij de economische theorie zelf tegen het licht wordt gehouden. ‘Economische modellen als de Phillips-curve werken niet meer’, zegt hij. Volgens die curve vertaalt afnemende werkloosheid zich in meer inflatie, wat een handig kompas oplevert voor centraal bankiers. Al lijkt dat kompas stuk nu in de VS de inflatie amper beweegt terwijl de werkloosheidsgraad op het laatste punt in 49 jaar staat. Ook Powell verwees in zijn speech naar de zwakkere relatie tussen beide.

Bovendien stelt Costerg zich vragen bij de concrete impact van het monetair beleid op de economie. ‘Helpen lage rentes ook echt de mensen die we willen helpen? De rente op consumentenkrediet op een kredietkaart is 17 procent in de VS. De Fed heeft daar geen impact op.’

Gauti Eggertsson, een economieprofessor aan Brown University (VS) wiens werk geciteerd wordt bij de Fed-brainstorm, vindt het overdreven om over een revolutie te spreken. ‘Maar het is zeker tijd om eens na te denken over dat inflatiedoel van 2 procent. Dat werd vastgelegd in een heel andere economische omgeving dan vandaag. Als de Fed sneller met average inflation targeting was begonnen, had hij trouwens begin 2015 niet prematuur de rente beginnen verhogen en zouden we intussen een hogere inflatie gehad kunnen hebben.’

Magisch

Toch heeft ook Eggertsson bedenkingen bij de weinig ambitieuze agenda van de Fed, die de hoogte van het inflatiedoel niet ter discussie stelt. ‘Ik begrijp niet waarom de bank zo hecht aan die 2 procent. Er is niets magisch aan dat getal. Het zou mee op tafel moeten komen’, vindt hij. Eerder opperde Olivier Blanchard, de voormalige hoofdeconoom van het IMF, een inflatiedoel van 4 procent. Dat zou centrale banken meteen meer speelruimte geven, op voorwaarde dat ze de markten kunnen overtuigen dat ze die 4 procent ook kunnen waarmaken.

Voor Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België, is 4 procent misschien wat veel. ‘Het zou al een stap vooruit zijn als centrale banken hun beloofde doelstelling van 2 procent halen.’ Daar is volgens hem nog een goede reden voor: de wereldwijde schuldengroei tijdens de voorbije decennia. Dankzij de inflatie smelten de schulden beetje bij beetje weg, net zoals spaarders hun spaarpotje zien krimpen als de koopkracht daalt.

‘Bij lagere inflatie kost het meer moeite om schulden af te bouwen, waardoor minder overblijft om te spenderen’, zegt Vanden Houte. ‘Dat drukt op de economie en duwt de inflatie voort naar beneden, wat dan weer de reële rente doet stijgen. Inflatie helpt de economie te smeren door schulden sneller te laten dalen.’

Ook Costerg verwijst naar de schulden, vooral dan de forse groei van de Amerikaanse bedrijfsschulden. Die verplichten de Fed volgens hem een soepel beleid aan te houden ‘om te vermijden dat ze een probleem worden’. Powell garandeerde deze week dat hij de expansie gaande wil houden.

Vanden Houte vindt average inflation targeting geen slecht idee. Door de sterke focus van centrale banken op inflatiebestrijding is de markt het inflatiedoel van 2 procent als een plafond gaan beschouwen. Zodra de inflatie meer dan 2 procent dreigt te worden, grijpen centraal bankiers kordaat in, terwijl een inflatiepeil onder 2 procent minder problematisch lijkt.

Dit moet het grootste debat over monetair beleid zijn sinds de jaren 30. Alleen kiest de Fed voor een saaie aanpak. Thomas Costerg Fed-watcher bij Pictet

Door die beruchte ‘asymmetrie’ is de gemiddelde inflatieverwachting van de markt onder 2 procent gezakt, wat het voor centraal bankiers moeilijker maakt hun doel te bereiken. Meteen is de reële rente hoger dan de centrale bank zou willen, met een ongewild strikter beleid als gevolg. Dankzij average inflation targeting zou de inflatiedoelstelling symmetrisch worden en zou 2 procent inflatie geloofwaardiger zijn. Voor de ECB speelt dat nog meer omdat haar mandaat exclusief op inflatie gericht is, terwijl de Fed ook de opdracht heeft maximale tewerkstelling te creëren. Voor die tweede opdracht is een soepeler beleid - en dus meer inflatietolerantie - nodig.

De grote vraag is of de markt bereid is de centrale banken te geloven. Als ze er al die jaren niet in geslaagd zijn ondanks massale stimuli voldoende inflatie te creëren, waarom zou het deze keer dan wel lukken? ‘Centrale banken moeten misschien nog maar eens nieuwe dingen uitvinden’, reageert Vanden Houte. De ECB kan volgens hem meer doen met de zogenaamde TLTRO’s, de goedkope langlopende ECB-leningen aan banken. Of ze kan naar Japan kijken, waar de centrale bank naast staatspapier aandelen koopt.

Een andere piste waarvoor stemmen opgaan is een betere coördinatie tussen het monetair en het budgettair beleid. Grootschalige overheidsinvesteringen kunnen de inflatie creëren waar centrale banken naar op zoek zijn. ‘Ze dromen er al langer van dat overheden de fakkel overnemen, maar voorlopig gebeurde dat alleen in de VS’, zegt Costerg. ‘Al lijkt een wereldwijde consensus te groeien om af te stappen van het bezuinigingsbeleid. Ik hoop wel dat overheden voor investeringen kiezen die de productiviteit en de innovatie verhogen.’ De belastingverlaging die de regering-Trump doordrukte, is op dat vlak twijfelachtig.

Eggertsson ziet budgettaire stimuli eerder als een ‘noodplan’ voor als centrale banken er niet in slagen de inflatieverwachtingen op te krikken of bij een volgende recessie onvoldoende gewapend blijken te zijn. Hij beschouwt zo’n coördinatie niet als een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de centrale bank.

Die onafhankelijkheid staat onder druk nu populisten als de Amerikaanse president Donald Trump hun centrale bank oproepen de geldkraan open te draaien. Aanhangers van de Moderne Monetaire Theorie (MMT), populair in linkse kringen, willen de centrale bank zelfs grotendeels buitenspel zetten en via de geldpersen ambitieuze klimaatplannen financieren.

Delicaat

Het populistische klimaat maakt de timing van de denkoefening delicaat, klinkt hier en daar. Eggertsson gaat niet akkoord. ‘De timing is net goed, want centrale banken moeten voorbereid zijn als de volgende recessie toeslaat. Als ze niet kunnen reageren, dreigen populisten nog aan kracht te winnen en komt de legitimiteit van centrale banken nog meer onder druk.’ Ook Costerg verwijst naar het wegnemen van een voedingsbodem voor populisten. ‘De lage rente creëert winnaars en verliezers. Ze stuwt bijvoorbeeld vastgoedprijzen, waardoor huurders tegenover huisbazen komen te staan.’